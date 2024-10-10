У бывшего топ-менеджера ВСК арестовали имущество на 29 млн руб.

СК арестовал имущество у бывших топ-менеджеров ВСК, в частности у Сергея Горского — на сумму более 29 млн руб. Они арестованы по делу о крупной взятке и злоупотреблении полномочий при строительстве многопрофильной клиники

Сергей Горский (Фото: ВСК Минобороны России)

У бывшего замдиректора департамента строительства публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК ВСК) Сергея Горского арестовали имущество на сумму более 29 млн руб., сообщили в пресс-службе военных следственных органов Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, арест также наложили на имущество бывшего главы строительного управления по Западному военному округу (ЗВО) Максима Головкова и экс-руководителя проекта строительного управления по ЗВО Дмитрия Сюртукова.

«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 285.4 УК (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия)», — говорится в сообщении. По первой статье максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет, по второй — до десяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили следователи.

ППК ВСК входит в систему Военно-строительного комплекса Минобороны России. Компания занимается возведением под ключ жилых домов и микрорайонов в основном для военнослужащих и их нужд, а также реконструкцией исторических объектов.

Ранее в СК сообщали, что фигуранты этого дела получили взятку в размере 13 млн руб. от подрядчика за «согласование заявок на авансирование работ и непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства» многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, а также «за общее покровительство и попустительство по службе» в рамках контракта. Размер необоснованно полученного аванса оценили в более 1,3 млрд руб.

О возбуждении дела стало известно 31 августа. Фигуранты арестованы. Как уточняли в СК, они сотрудничают со следствием и «дают изобличающие показания».