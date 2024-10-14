Тайвань созвал экстренное совещание по нацбезопасности на фоне учений КНР

Президент Тайваня Лай Циндэ созвал экстренное совещание по вопросам национальной безопасности и поручил соответствующим подразделениям отреагировать на начавшиеся этим утром масштабные учения Китая в Тайваньском проливе. Об этом журналистам сообщил представитель администрации президента Го Яхуэй, передает Центральное информационное агентство острова (CNA).

О проведении масштабных учений вокруг Тайваня представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армия Китая (НОАК) Ли Си сообщил этим утром. Учения получили название «Совместный меч-2024B» (Joint Sword-2024B), в них принимают практически все виды войск, включая сухопутные, ракетные, военно-морские и военно-воздушные силы. Тренировки проходят в северной, южной и восточной частях острова.

Ли Си сообщил, что в ходе учений корабли и самолеты приблизятся к Тайваню с разных направлений и «проведут маневры по совместному штурму с участием разнородных ударных сил». ВМС и ВВС проведут совместное патрулирование, пройдут тренировки по «блокированию и взятию под контроль ключевых портов и районов, нанесению ударов по морским и наземным целям».

«Учения служат суровым предупреждением сепаратистским силам, стремящимся к «независимости Тайваня», и являются справедливым и необходимым шагом для защиты национального суверенитета и сохранения государственного единства», — подчеркнул представитель НОАК.

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