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Тайвань созвал экстренное совещание по нацбезопасности на фоне учений КНР

Тайвань созвал экстренное совещание по нацбезопасности на фоне учений Китая

Президент Тайваня Лай Циндэ созвал экстренное совещание по вопросам национальной безопасности и поручил соответствующим подразделениям отреагировать на начавшиеся этим утром масштабные учения Китая в Тайваньском проливе. Об этом журналистам сообщил представитель администрации президента Го Яхуэй, передает Центральное информационное агентство острова (CNA).

О проведении масштабных учений вокруг Тайваня представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армия Китая (НОАК) Ли Си сообщил этим утром. Учения получили название «Совместный меч-2024B» (Joint Sword-2024B), в них принимают практически все виды войск, включая сухопутные, ракетные, военно-морские и военно-воздушные силы. Тренировки проходят в северной, южной и восточной частях острова.

Ли Си сообщил, что в ходе учений корабли и самолеты приблизятся к Тайваню с разных направлений и «проведут маневры по совместному штурму с участием разнородных ударных сил». ВМС и ВВС проведут совместное патрулирование, пройдут тренировки по «блокированию и взятию под контроль ключевых портов и районов, нанесению ударов по морским и наземным целям».

«Учения служат суровым предупреждением сепаратистским силам, стремящимся к «независимости Тайваня», и являются справедливым и необходимым шагом для защиты национального суверенитета и сохранения государственного единства», — подчеркнул представитель НОАК.

Материал дополняется.

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Тайвань Китай учения
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