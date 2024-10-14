Спасатели США уехали из зоны урагана из-за грузовиков с ополченцами

Сильнейший ураган «Хелен» спровоцировал теории заговора на пострадавших территориях: некоторые местные жители заподозрили спасательные службы в заговоре

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В США сотрудники федеральных служб экстренного реагирования, работающих на пострадавших от урагана «Хелен» районах Северной Каролины, прекратили работу и уехали из-за предупреждений об угрозе «вооруженных ополченцев», пишет Washington Post.

Это произошло днем в субботу, 12 октября. Представитель Лесной службы США, которая помогает в восстановлении местности Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management Agency, FEMA) направил срочное сообщение федеральным ведомствам.

В нем говорилось, что Нацгвардия заметила «два грузовика вооруженных ополченцев, которые заявили, что охотятся на FEMA», в связи с чем рекомендуется «всем федеральным спасателям округа Резерфорд, Северная Каролина, прекратить работу и немедленно эвакуироваться из округа».

Спасатели переместились в безопасный район и приостановили часть работ в пострадавшей местности, в том числе расчистку дорог от поваленных деревьев, что необходимо для работы поисково-спасательных отрядов и грузовиков, доставляющих продукты. К полудню следующего дня, 13 октября, весь персонал вернулся на свои места.

FEMA — подразделение Министерства внутренней безопасности США, которое занимается координацией действий по предупреждению и ликвидации последствий катастроф, с которыми не способны справиться местные власти.

Washington Post сообщала прежде, что сотрудники ведомств по борьбе с чрезвычайными ситуациями столкнулись на месте ликвидации последствий ураган с проявлениями антисемитизма и вражды в связи с теориями заговора. Поводом стали посты в X, в которых чиновников еврейского происхождения обвинили в сговоре с целью организации катастроф, мародерстве и попытки помешать восстановлению.

FEMA на своем сайте опровергло некоторые слухи и дало пояснения насчет другой информации, вводящей в заблуждение. Департамент общественной безопасности Северной Каролины подчеркнул, что сотрудники федеральных ведомств круглосуточно работают ради спасения жизней.

Одним из центров напряженности стал город Чимни-Рок в округе Резерфорд. Там распространился слух, что правительственные чиновники планируют попасть в разрушенное ураганом поселение и спрятать тела под обломками. Как пишет WP, эту теорию заговора опровергли местные власти и СМИ, но в социальных сетях все равно появились призывы сформировать ополчение и противостоять планам FEMA.

Теперь FEMA действует с большой осторожностью, а группы сотрудников этого агентства теперь действуют в четко определенных местах и только на территории, признанной безопасной, вопреки устоявшейся практике обхода домов, рассказал изданию близкий к ведомству собеседник.

Жители пострадавших районов стали преследовать федеральных служащих, сообщила газете сотрудница Лесной службы Рива Дункан. Она рассказала о случаях, когда местные жители кричали на сотрудников ведомств, доставляющих помощь или занимающихся ремонтными работами: «Нам здесь не нужна ваша помощь». Одному сотруднику Лесной службы крикнули на автозаправке: «Мы не хотим, чтобы здесь было правительство».

«Это ужасно, потому что многие из этих людей, нуждающихся в поддержке, отказываются от нее из-за веры в то, что люди говорят о FEMA и правительстве. И это печально, потому что им, наверное, больше всего нужна помощь», — резюмировала Дункан.

«Хелен» — ураган 4-й категории, он обрушился в конце сентября на юго-восточную часть США. По всей западной части Северной Каролины населенные пункты оказались разрушены, были нарушены связь, электро- и водоснабжение. Более 250 человек погибли.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, «Хелен» является самым смертоносным тропическим циклоном, обрушившимся на материковую часть США с 2005 года, когда от урагана «Катрина» погибли 1,4 тыс. человек.