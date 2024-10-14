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В США заметили загадочный рой дронов над крупнейшей военно-морской базой

WSJ: в США заметили загадочный рой дронов над скоплением военных объектов
Принадлежность беспилотников так и не установили, ни один аппарат не удалось перехватить. На одном дроне, принадлежащем китайскому студенту, нашли снимки военных кораблей с воздуха. Адвокат назвал его «худшим шпионом»
Фото: Samuel Bendet / U.S. Air Force / Getty Images
Фото: Samuel Bendet / U.S. Air Force / Getty Images

Группа беспилотников в течение 17 дней появлялась над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в штате Вирджиния, но Пентагон затруднился с ответной реакцией, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В этой местности сосредоточено множество военных объектов. В частности, в Ленгли также расположена штаб-квартира ЦРУ, а Норфолк — крупнейшая военно-морская база в мире, рядом с которой находится база элитного отряда «морских котиков» Team Six.

Дроны замечали над военными объектами в США и прежде, но этот случай особенный, отмечают собеседники издания. Нынешние инциденты происходили в декабре 2023 года, аппараты появлялись в небе в течение 45-60 минут после захода солнца. Очевидцы оценили, что длина дронов достигает 6 м, скорость полета — 160 км в час, а звук от них сравнили с «парадом газонокосилок». Некоторые из беспилотников слегка светились. Полицейские пытались преследовать аппараты пешком и на патрульном автомобиле, но упустили цели.

Кому принадлежат беспилотники — непонятно, признались собеседники WSJ. Некоторые из них предположили, что за этими действиями стоят Россия или Китай, которые хотят проверить реакцию американских военных. Чиновники не верят в версию об обычных энтузиастах, учитывая сложность операции и то, что дроны не использовали обычный диапазон частот для серийных коммерческих БПЛА.

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Политика
Фото:Ethan Swope / Getty Images

Армия США по закону не может сбивать беспилотники вблизи военных баз, если только аппараты не представляют непосредственной угрозы. Наблюдение с воздуха не подпадает под это определение.

О сложившейся ситуации доложили президенту Джо Байдену, в Белом доме прошли совещания, посвященные этому вопросу. Вопросом занялись чиновники ФБР и Пентагона, в том числе — сотрудники управления по НЛО.

В январе 2024-го в деле появился подозреваемый: 26-летний студент Университета Миннесоты, китайский гражданин Фэнъюнь Ши. Сотрудники ФБР обнаружили на его дроне снимки военных судов, стоящих в сухом доке. Его задержали при попытке сесть на рейс в Китай без обратного билета. Мужчина рассказал, что запускал БПЛА ради развлечения.

Ши был обвинен в незаконной съемке фотографий секретных военно-морских объектов, это стало первым случаем, когда использование беспилотника попало под закон о шпионаже. Мужчина признал себя виновным, его приговорили к шести месяцам лишения свободы. «Если бы он был иностранным агентом, он был бы худшим шпионом из когда-либо известных», — сказал его адвокат Шаомин Чэн.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ВМС США военно-морская база дроны беспилотники Вирджиния
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