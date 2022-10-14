Минюст исключил «Фонд Тольятти» из реестра НКО-иноагентов

Фонд был исключен после проведенной управлением Минюста России по Самарской области и после прекращения организацией выполнения функций иноагентов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» исключен из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

«Основаниями для исключения из реестра стали прекращение организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки, проведенной Управлением Минюста России по Самарской области», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в ГБФ «Фонд Тольятти».

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