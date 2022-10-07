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Власти объяснили отправку повестки не служившей петербурженке «сбоем»

Власти Петербурга извинились перед жительницей города за ошибочную повестку
Две не служившие жительницы Красногвардейского района Петербурга получили повестки в военкомат. Власти объяснили ситуацию «техническим сбоем» и извинились

Жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга, которая никогда не служила в армии, не военнообязанная и не состоит в запасе, получила повестку из-за «технического сбоя», сообщили «Фонтанке» в районной администрации.

Как пишет газета, 35-летняя Людмила, которая работает режиссером мультимедиапрограмм, обнаружила повестку в двери своей квартиры. Ее муж рассказал, что супруги написали обращение полпреду президента в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану. «Несколько раз звонили из администрации Красногвардейского района, выясняли обстоятельства, потом извинились, сказали, что ошибка», — сообщил он.

В пресс-службе администрации подтвердили отправку повестки. «Посмотрели: таких ситуаций больше не было. Теперь тщательнее наблюдают, чтобы таких ошибок [не допускать]», — заявили там, назвав этот случай единичным.

Как пишет «Фонтанка», позднее повестку получила еще одна жительница Красногвардейского района, 43-летняя Надежда. Бумагу, в которой женщину просят прийти в военкомат «для уточнения документов воинского учета», женщине вручили лично в руки и под подпись, рассказал ее муж. По его мнению, отправка повестки связана с тем, что Надежда, как и Людмила, владеет охотничьим оружием. Позднее его жене позвонил сотрудник военкомата, извинился и заявил, что приходить «уточнять документы» не нужно.

В администрации Красногвардейского района вновь заявили, что повестку Надежде вручили из-за «технического сбоя».

В России с 21 сентября идет частичная мобилизация. С тех пор власти некоторых регионов признали ошибки, когда граждан призывали без надлежащих оснований. В частности, об этом говорили главы Якутии, Бурятии, Саратовской, Белгородской и Магаданской областей. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал мобилизованных горожан и их родственников при возникновении «спорных ситуаций» обращаться лично к нему через соцсеть «ВКонтакте», заявив, что «лично» контролирует «соблюдение закона при призыве».

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