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Минобороны ответило на статью NYT об ударах авиации по больницам в Сирии
В военном ведомстве считают газету «жертвой манипуляций» со стороны террористов и спецслужб Британии. Разбомбленный госпиталь из материала — это бункер террористов, находящийся в пещере, сказали в Минобороны
Игорь Конашенков (Фото: РИА Новости)

Российские военные ознакомились с публикацией газеты The New York Times об ударах российской авиации по больницам в провинции Идлиб и считают ее недостоверной. Это следует из заявления официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, чьи слова передает «РИА Новости».

«Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», — заметил Конашенков.

В статье NYT упоминался подземный госпиталь на юге провинции Идлиб, по которому 5 мая, как утверждает газета, нанесла удар российская авиация. Газета, ссылаясь на информацию от расположенной в США благотворительной организации Syria Relief and Development, описывала его как «хирургический госпиталь Набад аль-Хайят, главный травматологический центр на юге провинции Идлиб, обслуживающий около 200 тыс. человек».

«Странным образом редакцию газеты почему-то не удивил и факт нахождения якобы разбомбленного «госпиталя для мирных жителей» на значительном удалении от населенного пункта в загубленной пещере, где невозможно соблюсти даже минимально необходимые условия для лечения людей», — сказал об этом Конашенков.

Он отметил, что «подобная» пещера была показана неделю назад российским и иностранным журналистам во время пресс-тура. Корреспондентам показали, что она представляет собой защищенный бункер со складами оружия, боеприпасов и техники, сказал представитель ведомства.

Издание, говоря об ударах российской авиации по госпиталям, в качестве доказательства приводила расшифровку радиопереговоров пилотов с командованием. NYT сопоставило время передачи со временем удара по больнице и предположило, что отчет о сбросе бомб, звучавший в эфире, относился именно к этому подземному комплексу. Также, говорится в статье, совпадали и данные о переданных пилоту координатах: к статье приложен ролик, в котором ведутся переговоры на русском языке. Издание утверждало, что ему удалось расшифровать кодовые слова с использованием тысяч записей перехвата сеансов связи.

Конашенков опроверг и эту информацию. «Передача координат целей пилотам российских бомбардировщиков в Сирии не осуществляется голосом в открытом радиоэфире», — заявил он.

Оборудование, появившееся в ролике NYT, и программы, как заявил Конашенков, были разработаны американской компанией Hala Systems и были развернуты в Идлибе под контролем британской разведки.

Политика
NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

Российскую авиацию ранее обвиняли в ударах по больницам и другим гражданским объектам в Сирии, об атаках сообщали СМИ и правозащитники. В частности, в июле издание Gulf Times сообщило, что Россия нанесла авиаудар по рынку в населенном пункте Маарет-ан-Нуман в сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли 16 человек. В Москве назвали эту информацию фейком и добавили, что авиация в указанном районе задач не выполняла.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Минобороны, авиация, больницы, Сирия
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