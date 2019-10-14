Минобороны ответило на статью NYT об ударах авиации по больницам в Сирии

Минобороны ответило на статью NYT об ударах авиации по больницам в Сирии

В военном ведомстве считают газету «жертвой манипуляций» со стороны террористов и спецслужб Британии. Разбомбленный госпиталь из материала — это бункер террористов, находящийся в пещере, сказали в Минобороны

Игорь Конашенков (Фото: РИА Новости)

Российские военные ознакомились с публикацией газеты The New York Times об ударах российской авиации по больницам в провинции Идлиб и считают ее недостоверной. Это следует из заявления официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, чьи слова передает «РИА Новости».

«Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», — заметил Конашенков.

В статье NYT упоминался подземный госпиталь на юге провинции Идлиб, по которому 5 мая, как утверждает газета, нанесла удар российская авиация. Газета, ссылаясь на информацию от расположенной в США благотворительной организации Syria Relief and Development, описывала его как «хирургический госпиталь Набад аль-Хайят, главный травматологический центр на юге провинции Идлиб, обслуживающий около 200 тыс. человек».

«Странным образом редакцию газеты почему-то не удивил и факт нахождения якобы разбомбленного «госпиталя для мирных жителей» на значительном удалении от населенного пункта в загубленной пещере, где невозможно соблюсти даже минимально необходимые условия для лечения людей», — сказал об этом Конашенков.

Он отметил, что «подобная» пещера была показана неделю назад российским и иностранным журналистам во время пресс-тура. Корреспондентам показали, что она представляет собой защищенный бункер со складами оружия, боеприпасов и техники, сказал представитель ведомства.