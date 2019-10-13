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Война в Сирии ,  
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NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
По данным газеты, в мае российская авиация обстреляла четыре больницы, находившиеся под контролем повстанцев. Эти медучреждения включены в список объектов, которые поддерживает ООН, утверждает NYT
Фото: Alexander Zemlianichenko / Associated Press

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии. К такому выводу пришла газета The New York Times (NYT), ссылаясь на записи переговоров российских летчиков, отчеты наблюдателей и заявления очевидцев.

По данным издания, атаки на медицинские учреждения произошли 5 и 6 мая. Удары по ним велись на протяжении 12 часов. Как отмечается в публикации, обстрелам подверглись больницы, которые находятся под контролем противников президента Сирии. Как утверждает NYT, этой атакой российские военные пытались помочь режиму Башара Асада захватить контроль над территориями, где находились медучреждения.

Газета отмечает, что ООН начала расследование атаки в августе. Генсек организации Антониу Гутерриш в рамках разбирательства, которое продолжается по сей день, намеревался выяснить, как больницы, добровольно сообщившие о своем месторасположении России и другим заинтересованным сторонам, все равно оказались под ударом. Он заявлял, что эти медучреждения находились в списке объектов, которые поддерживает ООН.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что внутренняя комиссия по расследованию этого инцидента не будет представлять публичный доклад или «определять юридическую ответственность». Как сообщает издание, российское правительство напрямую не ответило на вопросы об обстреле четырех больниц. Представитель российского Министерства иностранных дел, как утверждает NYT, указал на прошлые заявления властей, где говорилось, что ВВС России наносят удары только по «точно исследованным целям».

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России и обратился за комментарием в департамент информационной политики российского МИДа. Там вопрос переадресовали в оборонное ведомство.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Сирия, обстрел, больницы
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