Поддержка НАТО Украины была недостаточной до 2022 года, она могла бы предотвратить конфликт с Россией, считает Столтенберг. Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что она не изменит исход боевых действий

Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

НАТО и ее союзники оказали недостаточную военную поддержку Украине до 2022 года, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Его спросили о том, что можно или нужно было сделать для предотвращения конфликта России и Украины. «Я очень осторожен с такими вопросами, потому что никогда нельзя ответить наверняка или даже доказать. Но с этой оговоркой я скажу, что сожалею о том, что союзники по НАТО и само НАТО не сделали больше для укрепления Украины раньше», — ответил он.

Столтенберг рассказал, что во время своего первого визита на Украину в 2015 году посетил учебный центр, где США, Канада и Великобритания обучали украинских военнослужащих. А НАТО со своей стороны этим не занималось, и в целом помощь и вооружение альянса было «довольно ограниченным».

«Мы могли бы сделать гораздо больше, — отметил он. — Если бы Украина была сильнее в военном отношении, порог нападения России был бы выше».

Вместе с тем он назвал нереальным вступление Украины в НАТО до 2022 года. «Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну», — заключил он.

После начала военной операции на Украине западные страны осуществляют ей поставки вооружений, оказывают финансовую помощь и обучают украинских военнослужащих. В последние недели Киев добивается разрешения на удары оружием Запада вглубь территории России.

Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Президент Владимир Путин заявлял, что разрешение на использование вооружений большой дальности для ударов по российской территории будет означать, что НАТО, США и европейские страны «воюют с Россией». В Кремле назвали эти слова «предельно четкими» и выразили уверенность, что они «достигли своих адресатов».