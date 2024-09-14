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Военная операция на Украине ,  
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Генсек НАТО счел недостаточной поддержку Украины до 2022 года

Генсек НАТО Столтенберг пожалел о недостаточной поддержке Украины до 2022 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Поддержка НАТО Украины была недостаточной до 2022 года, она могла бы предотвратить конфликт с Россией, считает Столтенберг. Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что она не изменит исход боевых действий
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

НАТО и ее союзники оказали недостаточную военную поддержку Украине до 2022 года, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Его спросили о том, что можно или нужно было сделать для предотвращения конфликта России и Украины. «Я очень осторожен с такими вопросами, потому что никогда нельзя ответить наверняка или даже доказать. Но с этой оговоркой я скажу, что сожалею о том, что союзники по НАТО и само НАТО не сделали больше для укрепления Украины раньше», — ответил он.

Столтенберг рассказал, что во время своего первого визита на Украину в 2015 году посетил учебный центр, где США, Канада и Великобритания обучали украинских военнослужащих. А НАТО со своей стороны этим не занималось, и в целом помощь и вооружение альянса было «довольно ограниченным».

«Мы могли бы сделать гораздо больше, — отметил он. — Если бы Украина была сильнее в военном отношении, порог нападения России был бы выше».

Вместе с тем он назвал нереальным вступление Украины в НАТО до 2022 года. «Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну», — заключил он.

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После начала военной операции на Украине западные страны осуществляют ей поставки вооружений, оказывают финансовую помощь и обучают украинских военнослужащих. В последние недели Киев добивается разрешения на удары оружием Запада вглубь территории России.

Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Президент Владимир Путин заявлял, что разрешение на использование вооружений большой дальности для ударов по российской территории будет означать, что НАТО, США и европейские страны «воюют с Россией». В Кремле назвали эти слова «предельно четкими» и выразили уверенность, что они «достигли своих адресатов».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина НАТО Йенс Столтенберг Военная операция на Украине
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