В Киеве и Одессе прогремели взрывы

В настоящее время воздушная тревога действует на большей части Украины. О взрывах в Одессе и Киеве сообщают местные СМИ. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Одессе и Киеве прогремели взрывы, сообщают «Суспiльне» и ТСН. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 00:57, в Киеве - в 1:38 (мск). В настоящее время она действует на большей части Украины, за исключением семи западных областей.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер призвал жителей города и Одесского района оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО над городом.

Ранее этой ночью украинские СМИ также сообщали о взрывах в Черкасской области.

Взрывы в Одессе также звучали накануне. Об этом местные СМИ сообщали о районе 3:00 ночи.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.