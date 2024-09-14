В Киеве и Одессе прогремели взрывы
В Одессе и Киеве прогремели взрывы, сообщают «Суспiльне» и ТСН. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 00:57, в Киеве - в 1:38 (мск). В настоящее время она действует на большей части Украины, за исключением семи западных областей.
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер призвал жителей города и Одесского района оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО над городом.
Ранее этой ночью украинские СМИ также сообщали о взрывах в Черкасской области.
Взрывы в Одессе также звучали накануне. Об этом местные СМИ сообщали о районе 3:00 ночи.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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