 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве и Одессе прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
В настоящее время воздушная тревога действует на большей части Украины. О взрывах в Одессе и Киеве сообщают местные СМИ. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Одессе и Киеве прогремели взрывы, сообщают «Суспiльне» и ТСН. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 00:57, в Киеве - в 1:38 (мск). В настоящее время она действует на большей части Украины, за исключением семи западных областей.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер призвал жителей города и Одесского района оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО над городом. 

Ранее этой ночью украинские СМИ также сообщали о взрывах в Черкасской области.

Мэр сообщил о взрывах в Харькове
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Взрывы в Одессе также звучали накануне. Об этом местные СМИ сообщали о районе 3:00 ночи.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесса взрывы Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Одессе раздались взрывы
Политика
Житель Одесской области бросил в группу выпивавших осколочную гранату
Общество
В Одессе работники военкомата подрались с призывниками
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
В Италии появились щиты с призывом остановить поставки оружия УкраинеПолитика, 01:46
В Киеве и Одессе прогремели взрывыПолитика, 01:39
Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление фронтаПолитика, 01:23
Пентагон анонсировал строительство судов-заправщиков на $6,7 млрдПолитика, 01:10
В Раде заявили о сотнях тысяч отказов уехавших из страны от гражданстваПолитика, 00:58
NYT узнала о создании Маском личной «мини-спецслужбы» из-за угрозБизнес, 00:45
В Кизляре произошел крупный пожар на рыбном заводеОбщество, 00:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Маск назвал ракету Starship спасением человечества от вымиранияТехнологии и медиа, 00:12
Крупнейшая энергетическая компания Вены откажется от газа из РоссииБизнес, 00:11
15 лет без Патрика Суэйзи. Какие роли вписали его имя в историю киноLife, 00:01
Топ главных событий тура РПЛСпорт, 00:00
Антонов рассказал о звонках после заявлений Путина об ударах по РоссииПолитика, 13 сен, 23:57
FT сообщила о сомнениях Запада в эффективности ударов Storm ShadowПолитика, 13 сен, 23:52
Истребители ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетовПолитика, 13 сен, 23:32