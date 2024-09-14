WSJ узнала о смене стратегии США из-за «унижения» американских танков

Дроны изменили тактику боя, где основной упор делался на танки, пишет WSJ. Переданные Украине американские и немецкие танки, по данным газеты, сейчас либо простаивают, либо уже уничтожены. Москва осуждает передачу оружия Киеву

Танк M1 Abrams на выставке трофейной техники на Поклонной горе (Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС)

Рост популярности беспилотников побуждает армии менять стратегии и, в частности, добавлять дополнительные средства защиты к своим танкам, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрошенных военных в статье под названием «Некогда доминировавший танк унижается на поле боя».

Как отмечает газета, конфликт на Украине показал, что тяжелый танки, бывшие некогда «королями на поле боя», могут быть легко обнаружены и атакованы дешевыми беспилотниками. Это привело к тому, что десятки передовых западных танков использовались лишь изредка в боях, в то время как другие были повреждены, уничтожены или захвачены.

В настоящее время обе стороны оснащают свои боевые машины технологиями для обнаружения и подавления дронов, а также меняют их конструкции, что бы быть более маневренными. «В ближайшей перспективе нам [США] абсолютно необходимо срочно внести некоторые коррективы, чтобы сохранить живучесть наших бронетанковых формирований», — заявил WSJ генерал Джеймс Рейни, возглавляющий Командование будущего армии США (AFC, управляет проектами по модернизации в войсках).

По данным аналитической группы Oryx, на которую ссылается газета, пятая часть всех танков Abrams, переданных Украине, уже уничтожена, остальные же используются крайне редко. Кроме этого, к настоящему моменту уничтожены или повреждены две трети новейших моделей немецких Leopard, уточняют аналитики.

«Как только выезжаешь на дорогу, тебя замечает беспилотник, а затем по тебе начинают стрелять артиллерией, минами, противотанковыми ракетами, беспилотниками, управляемыми авиабомбами», — рассказал WSJ механик-водитель одного из переданных Украине «Абрамсов». Военный уточнил, что если в начале конфликта командиры часто прятали свои танки выкапывая траншеи и маскируя их, то с развитием беспилотников такие методы перестали работать и танки держатся вдали от передовых позиций.

Командир танковой роты ВСУ Антон Гавриш добавил, что когда-то мастерство командира танка определялось его умением вести танковые дуэли и защищать пехоту, но теперь речь идет о способности вести скрытный огонь и быстро отступать.

О том, что беспилотники меняют тактику боя, с начала украинского конфликта неоднократно заявляли и российские военные. Президент Владимир Путин еще прошлом году допускал инвестиции на 1 трлн руб. в производство беспилотников. Глава государства говорил, что Россия будет форсировать производство беспилотников. Он пообещал обеспечить дронами «все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны».