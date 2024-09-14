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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнала о смене стратегии США из-за «унижения» американских танков

WSJ узнала о смене стратегии США из-за «унижения» американских танков на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Дроны изменили тактику боя, где основной упор делался на танки, пишет WSJ. Переданные Украине американские и немецкие танки, по данным газеты, сейчас либо простаивают, либо уже уничтожены. Москва осуждает передачу оружия Киеву
Танк M1 Abrams на выставке трофейной техники на Поклонной горе
Танк M1 Abrams на выставке трофейной техники на Поклонной горе (Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС)

Рост популярности беспилотников побуждает армии менять стратегии и, в частности, добавлять дополнительные средства защиты к своим танкам, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрошенных военных в статье под названием «Некогда доминировавший танк унижается на поле боя».

Как отмечает газета, конфликт на Украине показал, что тяжелый танки, бывшие некогда «королями на поле боя», могут быть легко обнаружены и атакованы дешевыми беспилотниками. Это привело к тому, что десятки передовых западных танков использовались лишь изредка в боях, в то время как другие были повреждены, уничтожены или захвачены.

В настоящее время обе стороны оснащают свои боевые машины технологиями для обнаружения и подавления дронов, а также меняют их конструкции, что бы быть более маневренными. «В ближайшей перспективе нам [США] абсолютно необходимо срочно внести некоторые коррективы, чтобы сохранить живучесть наших бронетанковых формирований», — заявил WSJ генерал Джеймс Рейни, возглавляющий Командование будущего армии США (AFC, управляет проектами по модернизации в войсках).

По данным аналитической группы Oryx, на которую ссылается газета, пятая часть всех танков Abrams, переданных Украине, уже уничтожена, остальные же используются крайне редко. Кроме этого, к настоящему моменту уничтожены или повреждены две трети новейших моделей немецких Leopard, уточняют аналитики.

«Как только выезжаешь на дорогу, тебя замечает беспилотник, а затем по тебе начинают стрелять артиллерией, минами, противотанковыми ракетами, беспилотниками, управляемыми авиабомбами», — рассказал WSJ механик-водитель одного из переданных Украине «Абрамсов». Военный уточнил, что если в начале конфликта командиры часто прятали свои танки выкапывая траншеи и маскируя их, то с развитием беспилотников такие методы перестали работать и танки держатся вдали от передовых позиций.

Командир танковой роты ВСУ Антон Гавриш добавил, что когда-то мастерство командира танка определялось его умением вести танковые дуэли и защищать пехоту, но теперь речь идет о способности вести скрытный огонь и быстро отступать.

Спецпредставитель Путина назвал дроны главным страхом и надеждой человека
Технологии и медиа
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

О том, что беспилотники меняют тактику боя, с начала украинского конфликта неоднократно заявляли и российские военные. Президент Владимир Путин еще прошлом году допускал инвестиции на 1 трлн руб. в производство беспилотников. Глава государства говорил, что Россия будет форсировать производство беспилотников. Он пообещал обеспечить дронами «все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине беспилотники танки США Abrams
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