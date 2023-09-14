Президент Израиля заявил о наличии компромисса по судебной реформе

Между представителями правящей коалиции и оппозиции, ведущими переговоры «за закрытыми дверями», есть компромисс по поводу выхода из конституционного кризиса, вызванного судебной реформой правительства. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, передает The Jerusalem Post.

По его словам, для разрешения кризисной ситуации требуется лишь волевое решение руководства страны. «Это именно тот момент, когда наше политическое руководство должно продемонстрировать смелость и ответственность и вывести нас из этого кризиса», — сказал Герцог.

Он добавил, что у правительства и оппозиции появилось понимание, как выйти из текущего кризиса и сохранить Израиль «в качестве стабильной демократии в духе ценностей Декларации независимости».

Масштабные демонстрации против судебной реформы в Израиле продолжаются уже больше полугода. Они стали самыми масштабными за всю историю страны, в марте на митинги вышли до полумиллиона человек. Обсуждающийся законопроект в случае его утверждения изменит судебную систему Израиля, предоставив правительству полный контроль над назначениями судей.

Правительство аргументирует необходимость преобразований тем, что в руках судебной ветви власти оказалось слишком много полномочий. Противники обвиняют инициаторов в желании сконцентрировать власть в руках правящей партии. С осуждением реформы ранее выступал и Ицхак Герцог, называвший планы правительства кошмаром.

Накануне, 13 сентября, Верховный суд Израиля начал слушания по делу о ходатайстве против первой части судебной реформы. Заседание продолжалось 13,5 часов, но решения так и не было принято. Председатель суда Эстер Хают дала истцам и ответчикам 21 день, чтобы подготовить в письменном виде дополнения к представленным аргументам. Этот случай стал первым делом за всю историю, на котором присутствовали все 15 членов коллегии Верховного суда.