Верховный суд Израиля приостановил внедрение части судебной реформы

Верховный суд Израиля приостановил имплементацию закона, который лишает его права рассматривать или утверждать запрос об объявлении премьера недееспособным. Нетаньяху заявил об отказе от большинства шагов в рамках судебной реформы

Верховный суд Израиля выпустил временный запрет в отношении закона, который лишает его возможности объявить премьер-министра страны недееспособным, сообщил представитель суда, передает The Jerusalem Post. Отмечается, что в постановлении не указаны сроки применения судебного запрета или вступления в силу закона.

Новое слушание по судебному запрету пройдет 28 сентября. Также суд расширил коллегию по рассмотрению вопроса с трех до одиннадцати судей.

Предыдущее слушание прошло 3 августа, тогда трое судей выслушали аргументы в пользу отмены принятого кнессетом (парламент Израиля) в марте закона. Утверждается, что он злоупотребляет конституционными полномочиями Кнессета для улучшения правового положения премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Сам израильский премьер в интервью Bloomberg заявил, что не будет проводить полную реорганизацию судебной системы, первоначально запланированную его правительством, и будет работать только над изменением состава комиссии по отбору судей, отказываясь от любых других шагов.

«Это, по сути, то, что осталось — потому что другие вещи, я думаю, мы не должны законодательно закреплять», — сказал Нетаньяху. Он добавил, что хотел бы избежать крайностей: либо «самого активного судебного органа на планете», либо законодательного органа, который может «просто отменить любое решение, принятое судом».

Поправку о возможности правительства и кнессета объявить о недееспособности премьер-министра только в случае его физической или психической неспособности выполнять свои обязанности израильский парламент принял в конце марта.

Закон лишает Верховный суд полномочий рассматривать или утверждать запрос об объявлении недееспособности главы израильского правительства, оставляя это право только за самим премьер-министром или же правительством, при условии принятия решения большинством в три четверти голосов.

О том, что Верховный суд собирается задержать имплементацию этого закона, писал The Times of Israel после слушания 3 августа. При этом издание отмечало, что решение об отмене закона станет первым в истории Израиля случаем, когда Верховный суд отменил один из так называемых основных законов государства — особых нормативных правовых актов, которые составляют основу будущей конституции Израиля.

Приостановленный во вступлении в силу закон является частью судебной реформы, которую проводит правительство Израиля. Власти аргументировали необходимость преобразований тем, что в руках судебной ветви власти оказалось слишком много полномочий. Противники реформы обвиняют инициаторов в желании сконцентрировать власть в руках правящей партии. С критикой выступали ряд израильских и зарубежных лидеров, в том числе президент Израиля Ицхак Герцог.

Судебная реформа вызвала массовые протесты по всей стране, они продолжаются с марта.