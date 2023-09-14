Венгрия возложила на Украину ответственность за высокую инфляцию в стране

В Венгрии возложили на Украину ответственность за высокую инфляцию в стране

Правительство Венгрии заявило, что из-за увеличения Украиной платы за транзит нефти по «Дружбе», инфляция в стране выросла как минимум на 0,5 п.п. за последние два месяца. Там обвинили Киев в нарушении всех норм

Фото: Attila Volgyi / Xinhua / Global look press

Ответственность за высокую инфляцию в Венгрии несет Украина, в пять раз увеличившая плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Украина увеличила плату за транзит [нефти] в пять раз, из-за чего цены на топливо начали резко расти», — сказал Гуйяш, отметив, что действия Киева противоречат всем нормам.

По его словам, увеличение тарифов привело к росту инфляции как минимум на 0,5 п.п. за два месяца. Главной целью правительства Гуйяш назвал снижение инфляции до однозначных цифр к концу года.

В начале года уровень инфляции в Венгрии составлял 25%, на тот момент он был самым высоким в Евросоюзе. К июлю инфляция впервые за 11 месяцев опустилась ниже 20%, а по итогам августа составила 16,5%.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. А южная ветка идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

В июне ЕС ввел 11-й пакет санкций против России, который предусматривает в том числе прекращение поставок нефти по северной ветке трубопровода «Дружба». Южная ветка «Дружбы» под ограничения не попала. Венгрия добилась исключения из ограничений для поставок по трубопроводу в обмен на снятие вето с санкций против поставок российской нефти по морю еще в мае прошлого года.

В июле ТАСС со ссылкой на данные «Транснефти» сообщал, что с 1 августа Украина повысит тарифы на транспортировку нефти по «Дружбе» на 23,5% — до €21 за т.