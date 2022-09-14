Мосгорсуд ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников СМИ»

С иском о ликвидации профсоюза из-за его публикаций о военной операции на Украине летом обратилась прокуратура. Суд удовлетворил требование ведомства. Профсоюз не согласен с претензиями и обжалует решение

Фото: Владислав Шатило / РБК

Мосгорсуд по требованию прокуратуры ликвидировал общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Сопредседатель профсоюза Софья Русова заявила РБК, что в организации не согласны с предъявленными претензиями, не считают их неустранимыми и будут обжаловать решение.

По словам Русовой, причиной ликвидации власти назвали «систематическое нарушение законодательства РФ». «Речь шла о нескольких членах профсоюза, которые участвовали в одиночных пикетах в поддержку своих коллег — Ивана Сафронова, Светланы Прокофьевой — в разных регионах страны, в том числе в Москве. В пикетах участвовала и я. Я есть в материалах дела как сопредседатель организации. Я участвовала в пикете в поддержку Ивана Сафронова два года назад. Это также посчитали неустранимой причиной для ликвидации профсоюза», — рассказала сопредседатель. Другим нарушением прокуратура сочла тексты профсоюза в поддержку СМИ-иноагентов.

Еще одной причиной стала неуплата членских взносов, но Русова говорит, что это несправедливая претензия: просто объем взносов был небольшим, «журналисты — люди небогатые». «У нас сумма прописана — 300 руб., кто-то платил меньше, кто-то платил не каждый месяц. Но то, что прокуратура пытается транслировать, что был всего один взнос за несколько лет, это не является достоверной информацией», — подчеркнула Русова.

Она выразила надежду, что организация продолжит работу в той или иной форме.

Московская прокуратура потребовала ликвидировать объединение в июле, сославшись на административное дело против профсоюза по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Тогда суд приостановил деятельность организации. Адвокат Максим Крупский сообщал, что профсоюз не получал информации ни об иске, ни о возбуждении административного дела.

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Президент Международной федерации журналистов Доминик Прадалье назвала процесс против профсоюза «несправедливым и необоснованным». Глава Европейской федерации журналистов Майя Север заявила о «всех признаках политического судебного процесса» в иске. В то же время председатель московского отделения Союза журналистов России Павел Гусев не увидел в деятельности организации «профсоюзного движения».

«Профсоюз журналистов и работников СМИ» был создан в 2016 году после того, как в марте люди в масках на границе Чечни и Ингушетии напали на автобус с российскими и иностранными журналистами и правозащитниками, избили водителя и пассажиров, сожгли машину и украли всю технику. В организации заявили, что официальные российские структуры не стали защищать пострадавших журналистов, поэтому был создан независимый профсоюз. Минюст зарегистрировал его в конце 2017 года. Сейчас его сопредседателями являются Софья Русова и Игорь Ясин.

Профсоюз выступал против закона об иноагентах, уголовного преследования журналистов, военной операции на Украине и давления на сотрудников СМИ из-за их позиции по этому вопросу.