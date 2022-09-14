Мосгорсуд ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников СМИ»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 59,84 (-1,1) Инвестиции, 16:11
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 59,78 (-0,29) Инвестиции, 16:11
В Ставропольском крае упал «неизвестный летательный аппарат» Политика, 18:57
Попова сообщила об уходе волны COVID из Москвы и Петербурга в регионы Общество, 18:55
Игрок «Краснодара» фразой «пробил бездарно» оценил промах с пенальти Спорт, 18:54
Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен РБК и S+Консалтинг, 18:48
В «КАМАЗ-мастер» заявили о нерешенности вопроса с участием в Дакаре Спорт, 18:47
В Ростове и Воронеже отменили салюты на фоне ситуации на Украине Политика, 18:44
Мосгорсуд ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников СМИ» Политика, 18:29
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 18:25
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Ростехнадзор назвал причины аварии на шахте «Листвяжная» Общество, 18:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:14
Госдума приняла закон о единых программах и учебниках в школах Общество, 18:04
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 18:02
Польша потребовала от России вернуть семь картин из Пушкинского музея Политика, 17:51
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное Политика, 17:50
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Мосгорсуд ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников СМИ»

С иском о ликвидации профсоюза из-за его публикаций о военной операции на Украине летом обратилась прокуратура. Суд удовлетворил требование ведомства. Профсоюз не согласен с претензиями и обжалует решение
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Мосгорсуд по требованию прокуратуры ликвидировал общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ». Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Сопредседатель профсоюза Софья Русова заявила РБК, что в организации не согласны с предъявленными претензиями, не считают их неустранимыми и будут обжаловать решение.

По словам Русовой, причиной ликвидации власти назвали «систематическое нарушение законодательства РФ». «Речь шла о нескольких членах профсоюза, которые участвовали в одиночных пикетах в поддержку своих коллег — Ивана Сафронова, Светланы Прокофьевой — в разных регионах страны, в том числе в Москве. В пикетах участвовала и я. Я есть в материалах дела как сопредседатель организации. Я участвовала в пикете в поддержку Ивана Сафронова два года назад. Это также посчитали неустранимой причиной для ликвидации профсоюза», — рассказала сопредседатель. Другим нарушением прокуратура сочла тексты профсоюза в поддержку СМИ-иноагентов.

Еще одной причиной стала неуплата членских взносов, но Русова говорит, что это несправедливая претензия: просто объем взносов был небольшим, «журналисты — люди небогатые». «У нас сумма прописана — 300 руб., кто-то платил меньше, кто-то платил не каждый месяц. Но то, что прокуратура пытается транслировать, что был всего один взнос за несколько лет, это не является достоверной информацией», — подчеркнула Русова.

Роскомнадзор заблокировал сайт «Мемориала»
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Она выразила надежду, что организация продолжит работу в той или иной форме.

Московская прокуратура потребовала ликвидировать объединение в июле, сославшись на административное дело против профсоюза по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Тогда суд приостановил деятельность организации. Адвокат Максим Крупский сообщал, что профсоюз не получал информации ни об иске, ни о возбуждении административного дела.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
«Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше
Саммари
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro x The Economist
Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Alexander Popov / Unsplash Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи

Президент Международной федерации журналистов Доминик Прадалье назвала процесс против профсоюза «несправедливым и необоснованным». Глава Европейской федерации журналистов Майя Север заявила о «всех признаках политического судебного процесса» в иске. В то же время председатель московского отделения Союза журналистов России Павел Гусев не увидел в деятельности организации «профсоюзного движения».

«Профсоюз журналистов и работников СМИ» был создан в 2016 году после того, как в марте люди в масках на границе Чечни и Ингушетии напали на автобус с российскими и иностранными журналистами и правозащитниками, избили водителя и пассажиров, сожгли машину и украли всю технику. В организации заявили, что официальные российские структуры не стали защищать пострадавших журналистов, поэтому был создан независимый профсоюз. Минюст зарегистрировал его в конце 2017 года. Сейчас его сопредседателями являются Софья Русова и Игорь Ясин.

Профсоюз выступал против закона об иноагентах, уголовного преследования журналистов, военной операции на Украине и давления на сотрудников СМИ из-за их позиции по этому вопросу.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
профсоюз журналистов журналистика Мосгорсуд ликвидация СМИ
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Суд отложил рассмотрение иска о ликвидации «Сохнута» в России
Политика
Редакция «Новой газеты» назвала отзыв лицензии «убийством издания»
Политика
Путин заявил, что уехавшие из России журналисты «работали против страны»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter