Роскомнадзор заблокировал сайт «Мемориала»

Организация была ликвидирована в декабре по решению суда. Сайт международного «Мемориала» продолжает работать и блокировке не подвергался. Он также был ликвидирован в декабре

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр НКО-иноагентов, ликвидирован).

Информация о блокировке сайта https://memohrc.org содержится в картотеке универсального сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам. Из нее следует, что сайт «Мемориала» был заблокирован по решению Генпрокуратуры от 28 мая. На момент написания заметки сайт был недоступен. Сайт международного «Мемориала» продолжает работать, информации о его блокировке на сервисе Роскомнадзора нет.

Блокировка осуществляется по традиционной в таких случаях статье 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует ограничение доступа к ресурсам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, информацию иностранных НПО, деятельность которых была признана нежелательной в России.

Правозащитный центр «Мемориал» был включен в реестр НКО-иноагентов Минюста в июле 2014 года. В реестр также попали региональные отделения центра, а в октябре 2016 года статус иноагента присвоили и международному «Мемориалу». В Минюсте тогда объясняли включение международного историко-просветительского общества в реестр тем, что оно якобы получало деньги от иностранных источников, а также участвовало в политической деятельности.

В декабре 2021 года и правозащитный центр и историко-просветительское общество были ликвидированы по решению судов. В случае с международным «Мемориалом», который с 1987 года занимался исследованиями репрессий в СССР и восстановлением памяти их жертв, Генпрокуратура утверждала, что организация «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства». Также общество обвиняли в том, что оно пытается «реабилитировать нацистских преступников и изменников родины».

На процессе по делу правозащитного центра «Мемориал» прокурор заявлял, что организация поддерживала несанкционированные акции протеста, направленные на «дестабилизацию страны». Он также утверждал, что формирование «Мемориалом» списков политзаключенных направлено на создание «негативного восприятия судебной системы России».