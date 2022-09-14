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В Эстонии уволили заявившего о «тухлой русофобии» режиссера театра

Филипп Лось (сначала худрук театра, затем режиссер), опубликовал пост о «русофобии» в Эстонии в соцсетях. Публикация вызвала широкий резонанс, после чего Лося уволили. Он пообещал оспорить решение через суд

Русский театр Эстонии уволил режиссера-постановщика Филиппа Лося (имеет гражданство России), который ранее заявил, что на фоне операции на Украине и введения санкций в эстонском обществе «полезла тухлая облезлая русофобия», сообщает ERR.

Решение об увольнении было принято 12 сентября, сообщила порталу директор театра Светлана Янчек. «Своими выступлениями в социальных медиа, которые продолжаются, Филипп Лось наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту существования Русского театра в Эстонии», — пояснила она.

Директор добавила, что у Лося была возможность откликаться на «самые животрепещущие вопросы современности» в рамках своего творчества посредством спектаклей. «Но он выбрал сомнительный способ декларировать свои взгляды в социальных сетях и сделал это в оскорбительной для многих форме», — пояснила Янчек.

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Она отметила, что кроме общественной полемики о Русском театре, ситуация «накалилась» также внутри учреждения. «<...> актерский коллектив недвусмысленно дал понять, что сегодня значение Филиппа Лося, как творческой единицы, не идет ни в какое сравнение с тем вредом, который он театру наносит», — подчеркнула директор.

Янчек напомнила, что Лось, который уже пять лет живет в Эстонии, был приглашен в страну как художественный руководитель театра и «в общественном сознании он — первое лицо нашего театра».

Лось занимал пост художественного руководителя Русского театра с 2017 года. 5 сентября истек срок его контракта и он перешел на должность режиссера постановщика, пишет ERR. В течение сезона он планировал поставить два спектакля.

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Публикацию в социальных сетях, о которой шла речь, Лось сделал 30 августа. К своему посту он прикрепил историю о положении польских евреев в годы Второй мировой войны.

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После того, как пост вызвал резонанс, Лось заявил, что не хотел кого-то оскорбить. «Я хотел поделиться опасениями. В обществе складывается взрывоопасная ситуация, которая провоцируется некоторыми действиями и высказываниями [эстонских властей]», — пояснил он.

Режиссер добавил, что публикация была предназначена для определенного круга его знакомых в соцсети и он огорчен получившимся эффектом. «Может быть, она была чересчур эмоциональной, может быть, я в чем-то перегнул палку, но я был и остаюсь сильно взволнован происходящим. И мне хотелось, чтобы меня услышали прежде всего те люди, от которых зависят какие-то решения», — добавил он.

Лось назвал решение о своем увольнении неправомочным и намерен оспорить его через суд.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Эстония театр увольнение
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