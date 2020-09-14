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Экс-президент Франции попал в больницу

По словам родственников Жискара д'Эстена, он находится на плановом обследовании. Источники газеты Le Parisien утверждают, что причиной госпитализации 94-летнего политика стала легочная инфекция
Жискар д'Эстен
Жискар д'Эстен (Фото: Thomas Samson / Reuters)

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, который возглавлял страну с 1974 по 1981 год, госпитализирован в больницу им. Жоржа Помпиду в Париже. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на руководителя его аппарата Оливье Револя, который не смог назвать причину госпитализации.

В свою очередь пресс-секретарь бывшего президента Наташа Келлер в разговоре с изданием сказала: «Мы ждем информацию». Как утверждают источники газеты Le Parisien, причиной госпитализации 94-летнего политика стала легочная инфекция. д'Эстен испытывал трудности с дыханием, уточняет издание. По его информации, сейчас экс-президент находится в реанимации.

Сын экс-президента Луи Жискар д'Эстен, который является мэром коммуны Шамальер, сообщил телеканалу France 3, что его отец проходит плановое обследование. «Он в относительно хорошей форме для своего возраста», — сказал он.

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Несколько родственников бывшего главы государства сообщили изданию Le Figaro, что у него нет проблем со здоровьем.

Валери Жискар д'Эстен родился 2 февраля 1926 года на оккупированной Францией территории Германии в городе Кобленц, где в тот момент его отец Эдмон находился в командировке. д'Эстен-младший участвовал в освобождении Парижа в годы Второй мировой войны.

До того как стать президентом Франции, д'Эстен занимал должность министра финансов. Главой государства стал после кончины президента Жоржа Помпиду. Находился в должности один полный семилетний срок. Во второй половине его срока во Франции начался крупный экономический кризис, остановивший стабильный рост экономики страны.

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В 1981 году д'Эстен баллотировался на второй срок, однако во втором туре потерпел поражение в борьбе с социалистом Франсуа Миттераном. д'Эстен обвинил в этом поражении своего бывшего премьер-министра Жака Ширака, который также выставлял свою кандидатуру на этих выборах. По мнению д'Эстена, Ширак отобрал у него часть голосов избирателей и, не попав во второй тур, не призвал своих сторонников голосовать за него.

Жискар д'Эстен является убежденным сторонником развития отношений с Россией. В 2014 году выступил в поддержку присоединения Крыма к России. В интервью ТАСС, которое он дал годом позже, экс-президент призвал к отмене санкций против России. Тогда он заявил, что жить в атмосфере напряженности плохо как для России, так и для Европы.

В 2003 году д'Эстен был избран членом Французской академии, в состав которой входит и по сей день. С 2004-го участвует в заседаниях Конституционного совета Франции.

Автор: Михаил Юшков
Теги: экс-президент, Франция, Валери Жискар д'Эстен, госпитализация
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