Экс-президент Франции попал в больницу

По словам родственников Жискара д'Эстена, он находится на плановом обследовании. Источники газеты Le Parisien утверждают, что причиной госпитализации 94-летнего политика стала легочная инфекция

Жискар д'Эстен (Фото: Thomas Samson / Reuters)

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, который возглавлял страну с 1974 по 1981 год, госпитализирован в больницу им. Жоржа Помпиду в Париже. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на руководителя его аппарата Оливье Револя, который не смог назвать причину госпитализации.

В свою очередь пресс-секретарь бывшего президента Наташа Келлер в разговоре с изданием сказала: «Мы ждем информацию». Как утверждают источники газеты Le Parisien, причиной госпитализации 94-летнего политика стала легочная инфекция. д'Эстен испытывал трудности с дыханием, уточняет издание. По его информации, сейчас экс-президент находится в реанимации.

Сын экс-президента Луи Жискар д'Эстен, который является мэром коммуны Шамальер, сообщил телеканалу France 3, что его отец проходит плановое обследование. «Он в относительно хорошей форме для своего возраста», — сказал он.

Несколько родственников бывшего главы государства сообщили изданию Le Figaro, что у него нет проблем со здоровьем.