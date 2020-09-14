ЕС отказался признавать итоги выборов в Крыму

Бюллетени проголосовавших на выборах губернатора Севастополя (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Европейский союз (ЕС) заявил, что отказывается признавать результаты выборов в Крыму и считать избранных на них политиков представителями местной власти. Соответствующее заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

В ЕС в очередной раз напомнили, что они не признают незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и, следовательно, не признают проведение выборов на Крымском полуострове.

«Любой, кто избран на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове и претендует на то, чтобы «представлять» Крым и Севастополь, не будет признан ЕС в качестве представителя тех территорий, которые являются частью Украины», — говорится в заявлении.

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