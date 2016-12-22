Колобков прокомментировал данные о допинге у российских биатлонистов

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал сообщение о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил четверых российских спортсменов в употреблении допинга, передает «РИА Новости».

«Только вчера такая информация поступила. Только вчера поступили документы. Говорить о каком-то нарушении еще преждевременно», — заявил он.

По словам Колобкова, в настоящее время Союз биатлонистов России (СБР) изучает все поступившие по этому делу документы. «Пока рано об этом говорить», — отметил министр.

Колобков считает, что сперва необходимо детально изучить документы, а уже потом «говорить и делать выводы».

30 августа СБР опубликовал официальное заявление, поступившее от IBU. В нем говорилось, что четверо российских биатлонистов нарушили антидопинговые правила. Трое из упомянутых в письме спортсменов, как уточнили в федерации, уже завершили спортивную карьеру, однако их имена СБР сможет опубликовать лишь через две недели.

По данным «Спорт-Экспресс», в письме IBU упомянуты олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, а также еще два малоизвестных спортсмена, один из которых — Александр Чернышев.