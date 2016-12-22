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Мантуров сообщил о планах автопрома рассчитываться с Турцией в нацвалютах
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Мантуров сообщил о планах автопрома рассчитываться с Турцией в нацвалютах
Бизнес, 11:52
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Мантуров сообщил о планах автопрома рассчитываться с Турцией в нацвалютах
Российские производители, продолжающие закупать детали в Турции, собираются перейти на расчеты в национальных валютах. Турецкие поставщики есть у АвтоВАЗа, ГАЗа и других компаний
Денис Мантуров (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российские автопроизводители планируют перейти на расчеты в национальных валютах с Турцией, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

«Месяц назад мы говорили с рядом коллег из наших производителей, они планировали вот-вот перейти [на расчеты в нацвалютах с Турцией]», — заявил он, подчеркнув, что не знает, произошел ли уже этот переход.

По словам министра, российский автопром покупает в Турции «достаточно большие объемы комплектующих», однако зависимость от поставок из стран ЕС больше.

Турецкие производители «с удовольствием» переходят на расчеты в национальных валютах, добавил Мантуров.

Основными рынками сбыта для турецких производителей автокомплектующих являются европейские страны и Россия. Турецкие компании поставляют комплектующие для АвтоВАЗа, КамАЗа, ГАЗа, Toyota, Nissan и других автопроизводителей.

Проблемы с турецкими комплектующими у российских производителей возникали с конца 2015 года, когда Россия ввела эмбарго на поставку некоторых товаров из Турции (это стало реакцией властей на сбитый на турецко-сирийской границе российский бомбардировщик). Под эмбарго в основном попала сельскохозяйственная продукция, но сообщалось, что проблемы с прохождением таможни были и у других товаров из Турции, включая детали для автомобилей. В ФТС тогда утверждали, что они проходят контроль без задержек. Но тогда же вице-губернатор Петербурга Сергей Мовчан писал, что заводы в городе оказались на грани остановки из-за проблем с поставками из Турции.

В апреле 2016 года один из поставщиков АвтоВАЗа говорил РБК, что компания «испытывает проблемы с поставками турецких комплектующих»; представитель концерна это отвергал.

«У нас есть некоторое количество поставщиков из Турции, но детали сотрудничества с ними мы не раскрываем», — сообщил РБК представитель АвтоВАЗа в ответ на просьбу прокомментировать слова Мантурова. Представитель группы ГАЗ сказала РБК, что у автоконцерна есть ряд турецких поставщиков, но не раскрыла, в какой валюте компания рассчитывается с ними. Представитель КамАЗа сообщил РБК, что сейчас автопроизводитель осуществляет закупки автокомплектующих в Турции в евро, прорабатывается вопрос перехода на нацвалюту.

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Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов считает, что расчеты будут производиться в национальных валютах, но все равно в вопросах ценообразования будет привязка к евро и доллару. «Тренд на переход на расчеты в нацвалютах касается не только автокомпонентов, но и других областей. Цены определяются не локальным, а глобальным рынком, поэтому я не думаю, что при переходе в нацвалюту ситуация с ценами кардинально изменится. Снижение цен в связи с ослаблением турецкой лиры возможно, но все будет зависеть от договоренностей между компаниями», — добавляет он.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов отмечает, что Турция — крупный производитель автотехники и автокомплектующих и до 2014 года активно присутствовала в России с поставками автотранспорта и автокомпонентов на сумму более $1,1 млрд. По его словам, эти поставки сократились до около $300 млн в 2017 году. В Турции производится полный спектр автокомпонентов: как разные виды пластика, стекла и детали кузова, так и элементы двигателей, трансмиссии.

«Переход на национальные валюты — это попытка уйти от влияния американских финансовых властей в условиях возросшего политического давления США на Россию и Турцию. В целом идея разумная, а с учетом падения турецкой лиры может даже быть выгодна российским автопроизводителям. С другой стороны, нестабильность валют Турции и России будет заставлять коммерсантов закладывать риски волатильности в цену сделки, поэтому реального удешевления поставок, скорее всего, не произойдет. Тем не менее подобный шаг необходим для развития бездолларовой торговли России со странами-соседями», — считает Худалов.

Авторы: Андрей Гатинский, Валерия Комарова.
Теги: Турция , расчет в нацвалютах , АвтоВАЗ
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