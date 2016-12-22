В МИДе рассказали о попытках США повлиять на переговоры по статусу Каспия

Соединенные штаты, а также некоторые другие страны пытались влиять на переговоры по определению правового статуса Каспийского моря. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.
«Попытки повлиять на переговоры со стороны внерегиональных игроков были на протяжении всех 20 лет переговоров, вплоть до последнего момента», — сказал дипломат.
Братчиков уточнил, что интерес к Каспию проявляли страны, находящиеся достаточно далеко от этого региона, в том числе те, кто находятся за пределами Евразийского континента. На уточняющий вопрос, были ли это США, дипломат сказал: «В том числе».
Говоря, в частности, о достигнутых договоренностях между прикаспийскими странами о разделе акватории Каспия, дипломат отметил, что Россия выступала против такого решения. По его словам, Москва предлагала, поделив дно, оставить воду в общем пользовании сторон.
«На определенном этапе переговоров мы пошли навстречу партнерам и согласились с тем, чтобы у всех стран вдоль побережья появилась зона под национальным суверенитетом шириной 15 миль и примыкающая к ней рыболовная зона, за пределами которой находится общее водное пространство — с равными для всех прикаспийских стран правами на судоходство и иные виды морской деятельности», — уточнил он.
Что касается развития военных флотилий на Каспийском море, то, как уточнил дипломат, «интересы всех стран, включая Россию, в одинаковой степени соблюдены». «Обращу ваше внимание на то, что конвенцию следует «читать в пакете» с соглашением о предотвращении инцидентов на Каспийском море <...> Оба документа гарантируют свободу развития военно-морских флотов, плавания и действий военных кораблей за пределами территориальных вод прибрежных стран», — уточнил он.
12 августа пять прикаспийских стран — Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркмения — подписали Конвенцию о статуте Каспийского моря. Документ определил параметры разграничения дна и недр этой акватории, на основе которого будет в будущем определена доля каждой страны в Прикаспийском бассейне. Помимо этого в конвенции определены правила рыболовства, судоходства и прокладки магистральных трубопроводов в Каспийском море. Также государства договорились о внешних границах между странами по территориальным водам.