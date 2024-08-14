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Мишустин уволил главу Росмолодежи

Премьер Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву
Разуваева объяснила уход с поста семейными обстоятельствами. Врио главы Росмолодежи стал Денис Аширов, с 2022 года он был заместителем главы ведомства. В прошлом работал в Минобрнауки
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Ксения Разуваева (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности главы Росмолодежи, врио главы ведомства назначен Денис Аширов, следует из распоряжений главы правительства.

Разуваева сообщила, что покинула пост по личным обстоятельствам. «К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства — им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе», — написала она в своем телеграм-канале.

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Разуваева возглавила Росмолодежь в мае 2021 года. До этого, с 2018 года, она работала в команде первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, курировавшего в том числе проекты в сфере молодежной политики.

Перед переходом на работу в президентскую администрацию она в течение четырех лет возглавляла федеральное государственное бюджетное учреждение «Роспатриотцентр», отвечая в том числе за подготовку молодежных образовательных форумов, таких как «Территория смыслов на Клязьме» и «Таврида» в Крыму.

Денис Аширов, который стал врио главы Росмолодежи, был заместителем Разуваевой с 2022 года. В прошлом он глава регионального штаба Московского городского отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», также работал директором департамента молодежной политики и социальных проектов в Минобрнауки.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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