Глеб Никитин: системы ПВО и РЭБ отражают атаку дронов в Нижегородской области

Нижегородский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в регионе

Системы ПВО и РЭБ отражают атаку беспилотников в Нижегородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин.

«В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы. Предпринимаются все меры по минимизации последствий», — написал он.

Кулебакский муниципальный округ расположен в юго-западной части Нижегородской области. Расстояние от округа до границе с Украиной — примерно 700 км по прямой.

Одновременно с Никитиным об уничтожении украинского беспилотника отчитался губернатор Ростовской области Василий Голубев. Дрон был уничтожен на западе региона, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

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