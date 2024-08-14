Нижегородский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в регионе
Системы ПВО и РЭБ отражают атаку беспилотников в Нижегородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин.
«В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы. Предпринимаются все меры по минимизации последствий», — написал он.
Кулебакский муниципальный округ расположен в юго-западной части Нижегородской области. Расстояние от округа до границе с Украиной — примерно 700 км по прямой.
Одновременно с Никитиным об уничтожении украинского беспилотника отчитался губернатор Ростовской области Василий Голубев. Дрон был уничтожен на западе региона, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
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