Лукашенко предложил помочь работе Рогозина на общие идеи Москвы и Минска

Лукашенко заявил о готовности использовать весь научно-технический потенциал Белоруссии для реализации общих целей Москвы и Минска. Он также готов способствовать, чтобы опыт и знания Дмитрия Рогозина пригодились в этом деле

Александр Лукашенко (Фото: Алексей Даничев / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности способствовать тому, чтобы опыт и знания российского политика и главы российского военно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина пригодились «общим идеям» Москвы и Минска.

«Зная вас как человека деятельного, не могущего где-то там в стороне быть от главных событий не только в регионе, но и в мире, откровенно говоря, готов способствовать тому, чтобы ваши опыт и знания пригодились во благо наших общих идей, которые мы вместе с вами разделяем, и притом давно. У нас единое Отечество, и во имя этого мы с вами просто должны работать», — сказал белорусский лидер Рогозину в ходе встречи.

Лукашенко добавил, что готов использовать для этого весь научно-технический потенциал Белоруссии.

Рогозин рассказал, что встретится с представителями белорусской промышленности и будет вести с ними переговоры по ряду проектов, которые связаны прежде всего с работой российско-белорусского научно-технического центра.

Дмитрий Рогозин в разные годы занимал посты спецпредставителя президента по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны; председателя Военно-промышленной комиссии при российском правительстве; заместителя председателя правительства, курирующего оборонное и космическое направления.

В 2018 году Рогозин возглавил «Роскосмос». Президент России Владимир Путин уволил его с этой должности 15 июля прошлого года.

После этого Рогозин открыл и лично возглавил военно-технический центр «Царские волки». По его словам, этот центр служит объединением частных разработчиков беспилотников и средств связи и будет оказывать поддержку воинским подразделениям ДНР в решении военно-технических вопросов.