Путин согласился с идеей ВС о гуманизации наказаний для женщин

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 86,5 (+0,22) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 79,94 (+0,03) Инвестиции, 16:39
Под Белгородом сбили беспилотник Политика, 17:32
Качественный контакт: зачем страховой компании экосистема Тренды, 17:31
Лула да Силва не стал приветствовать Зеленского на саммите G7 Политика, 17:17
Московская биржа сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале на 77% Инвестиции, 17:17
UBS предсказал рост цен на золото до $2200 за унцию к концу 2024 года Инвестиции, 17:14
В МГУ ответили на слова Медведевой об уходе из-за «наезда пресс-службы» Спорт, 17:05
В ЦБ назвали курс рубля предохранительным клапаном для экономики Инвестиции, 17:02
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Нью-Йорке напали на здание консульства Турции Политика, 16:53
Венгрия увидела две опасности в новом пакете санкций ЕС против России Политика, 16:53
Французского теннисиста оштрафовали на $144 тыс. за нечестную игру Спорт, 16:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:52
Глава ВВС США заявил, что F-16 кардинально не изменят ход конфликта Политика, 16:47
Губернатор сообщил о трех пострадавших в Грайвороне Политика, 16:47
Жители сообщили о громких звуках в небе над Белгородом Политика, 16:46
Общество ,  
0 

Путин согласился с идеей ВС о гуманизации наказаний для женщин

Путин поручит изучить идею о неуголовной ответственности для женщин за нетяжкие нарушения
Глава Верховного суда выдвинул инициативу не привлекать к уголовной ответственности не имеющих регистрацию женщин за небольшие правонарушения, как это происходит сейчас. Президент согласился с идеей
Владимир Путин и Вячеслав&nbsp;Лебедев
Владимир Путин и Вячеслав Лебедев (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин на встрече с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым дал поручение смягчить правоприменительную практику в отношении женщин, сообщается на сайте Кремля.

Лебедев доложил, что разработана следующая «конструкция»: если женщина, у которой нет регистрации, совершила преступление небольшой тяжести, ее не будут привлекать к уголовной ответственности, на первый раз — к административной или дисциплинарной.

«Это впервые такая конструкция, потому что обычно в правоприменительной практике суды поступали таким образом: да, совершено преступление небольшой или средней тяжести, но нет регистрации. Полагали, что раз регистрации нет, где же тогда ее разыскивать или что она может сделать», — пояснил Лебедев.

Он отметил, что если нет регистрации, то есть местопребывание, по которому можно найти нарушительницу, «что же, найдут ее». Глава ВС пояснил, что сейчас у розыска есть «серьезные» возможности.

Путин ответил, что вопрос нужно рассмотреть с экспертами, депутатами, Общественной палатой. «Я дам соответствующее поручение администрации [президента]», — пообещал он.

В прошлом декабре Путин распорядился к 1 мая «проанализировать практику заключения под стражу лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях», в частности имеющих заболевания и женщин с маленькими детьми.

Читайте на РБК Pro
Как справиться с последствиями ошибки на работе: 3 шага
Когда травма из прошлого мешает жить сегодня
Алкоголизм и экстремальное похудение: как роли влияют на Хоакина Феникса
Ослабление рубля на руку золотодобытчикам. Что ждет акции «Селигдара»

Среди других предложений в рамках гуманизации УК — введение понятия «уголовный проступок». В 2021 году ВС внес соответствующий законопроект в Госдуму (уже не в первый раз). Согласно ему, «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», за исключением ряда преступлений, будет считаться уголовным проступком. За них будут назначать, например, штрафы, что поможет снизить число судимостей. По данным на этот год, законопроект находится на рассмотрении профильного комитета Думы.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Уголовный кодекс женщины Вячеслав Лебедев Владимир Путин
Материалы по теме
Бастрыкин предложил установить уголовную ответственность за треш-стримы
Общество
В Госдуме заявили о необходимости разработать новый Уголовный кодекс
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter