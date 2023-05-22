Путин согласился с идеей ВС о гуманизации наказаний для женщин

Глава Верховного суда выдвинул инициативу не привлекать к уголовной ответственности не имеющих регистрацию женщин за небольшие правонарушения, как это происходит сейчас. Президент согласился с идеей

Владимир Путин и Вячеслав Лебедев (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин на встрече с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым дал поручение смягчить правоприменительную практику в отношении женщин, сообщается на сайте Кремля.

Лебедев доложил, что разработана следующая «конструкция»: если женщина, у которой нет регистрации, совершила преступление небольшой тяжести, ее не будут привлекать к уголовной ответственности, на первый раз — к административной или дисциплинарной.

«Это впервые такая конструкция, потому что обычно в правоприменительной практике суды поступали таким образом: да, совершено преступление небольшой или средней тяжести, но нет регистрации. Полагали, что раз регистрации нет, где же тогда ее разыскивать или что она может сделать», — пояснил Лебедев.

Он отметил, что если нет регистрации, то есть местопребывание, по которому можно найти нарушительницу, «что же, найдут ее». Глава ВС пояснил, что сейчас у розыска есть «серьезные» возможности.

Путин ответил, что вопрос нужно рассмотреть с экспертами, депутатами, Общественной палатой. «Я дам соответствующее поручение администрации [президента]», — пообещал он.

В прошлом декабре Путин распорядился к 1 мая «проанализировать практику заключения под стражу лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях», в частности имеющих заболевания и женщин с маленькими детьми.

Среди других предложений в рамках гуманизации УК — введение понятия «уголовный проступок». В 2021 году ВС внес соответствующий законопроект в Госдуму (уже не в первый раз). Согласно ему, «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», за исключением ряда преступлений, будет считаться уголовным проступком. За них будут назначать, например, штрафы, что поможет снизить число судимостей. По данным на этот год, законопроект находится на рассмотрении профильного комитета Думы.