В Запорожской области сообщили о возгорании в Бердянском порту

Фото: vrogov / Telegram

В Бердянском морском порту загорелись горюче-смазочные материалы. Об этом сообщил представитель действующей на подконтрольной российским военным территории военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram.

«Сегодня в Бердянском морском порту произошло возгорание горюче-смазочных материалов (моторных масел), находившихся в бочках на одном из причалов. Оперативными действиями сотрудников МЧС и работников порта пожар был потушен», — написал он.

В результате возгорания никто не пострадал. По словам работающих на месте специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

В конце июня в порту Бердянска произошел взрыв. В ВГА взрыв связали с разминированием. Замначальника ГУ МВД Запорожья Алексей Селиванов пояснил, что взрывотехники нашли боеприпас, который решили ликвидировать на месте.

Бердянск находится под контролем российских военных с конца февраля. Там сформировали новую администрацию, исполняющим обязанности мэра назначили Александра Сауленко.