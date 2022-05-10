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Reuters узнал о разногласиях в переговорах ФРГ и Катара о поставках газа

По словам собеседников агентства, разногласия возникли по поводу основных условий: длительности контракта и положения об ограничении направления поставок, которое не позволит Берлину перенаправлять СПГ в другие районы Европы
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Между Германией и Катаром возникли сложности в переговорах по долгосрочным контрактам на поставки сжиженного природного газа (СПГ), пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, разногласия возникли по поводу продолжительности сроков действия договоров. Германия не хочет соглашаться на условия Катара по подписанию контрактов на срок не менее 20 лет. Кроме того, Катар навязывает такие условия, которые не позволят Берлину перенаправить газ в другие регионы Европы, уточнил собеседник агентства.

Другой источник отметил, что обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается в ближайшее время».

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Фото:Leonhard Foeger / Reuters

20 марта немецкое издание Die Welt писало, что Германия и Катар договорились о сотрудничестве в сфере энергетики, которое предусматривает поставки сжиженного природного газа. Министр экономики Германии Роберт Хабек отмечал, что теперь компании должны заключить конкретные соглашения о поставках СПГ. 

 До этого глава Минэкономики заявлял, что Германия к осени намерена стать независимой от российского угля, а к концу 2022 года — почти независимой от российской нефти. При этом Хабек признал, что избавиться от зависимости от российского газа будет сложнее, так как у Германии нет собственных мощностей для импорта СПГ.

В начале мая Bloomberg писал, что Евросоюз также намерен активизировать сотрудничество со странами Африки, чтобы те помогли сообществу заместить поставки газа из России. Кроме того, ЕС намерен подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок СПГ в Европу к лету этого года и поддержать удвоение пропускной способности Южного газового коридора, по которому газ поступает из Азербайджана, до 20 млрд куб. м в год, отмечало агентство.

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ЕС стал искать замену российскому газу после того, как 23 марта президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона в расчетах за газ откажется от «всех скомпрометировавших себя валют» и будет принимать оплату за него от недружественных стран (в этом перечне — все страны ЕС, США, Великобритания и другие государства) в рублях. Новое требование начало действовать 1 апреля. По новой схеме страны, покупающие газ у России, должны открыть счета в Газпромбанке. Они проводят оплату в евро через банк, который потом будет переводить валюту в рубли. В ЕС заявили, что отказываются от оплаты за газ по новой схеме.

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Роман Котерев
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