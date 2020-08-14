В Кремле сменилась тройка лидеров по доходам

В нее вошли полпред президента в Госдуме Гарри Минх, глава управления по вопросам госслужбы и кадров Максим Травников и помощник президента Владимир Мединский

По итогам декларационной кампании-2019 среди чиновников Кремля сменилась тройка лидеров по доходам. Первое место занял полпред президента в Госдуме Гарри Минх, задекларировавший доход в размере 143,7 млн. руб. против 13,4 млн. руб. в 2018 году. Вырос доход и у супруги полпреда — с 88,5 млн. руб. до 123 млн. 960 тыс. руб.

При этом у семьи Минхов стало меньше недвижимости — вместо пяти квартир, все из которых находились в совместной собственности супругов, осталось три.

Второе место по доходам занял начальник одного из ключевых управлений Кремля — по вопросам госслужбы и кадров — Максим Травников. Его доход составил 41,4 млн. руб. против 7 млн. руб. годом ранее.

По сравнению с 2018 годом в декларации Травникова теперь отсутствуют две квартиры и автомобиль Ford Explorer.

На третьем месте оказался помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский с 38,8 млн. руб. По сравнению с 2018 годом Мединский несколько потерял в доходах (тогда было 41,9 млн. руб.). Зато в пользовании у помощника президента появились сарай, беседка, а в собственности — автомобиль Mercedes Benz V250.