Кремль опроверг сообщения о планах встречи Путина с Лукашенко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,24 (+0,08) Инвестиции, 12 авг, 14:27
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 85,96 (+0,03) Инвестиции, 12 авг, 14:27
Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга Инвестиции, 11:02 Акции «Яндекса» обновили рекорд после включения в индекс MSCI Russia Инвестиции, 10:58 Как инвестору приумножить капитал на волатильном рынке Партнерский материал, 10:57 СМИ узнали об отказе Венгера возглавить «Барселону» Спорт, 10:45 Число сдающих жилье в Москве выросло в полтора раза за год Недвижимость, 10:38 Больше никакой Optima. Тест-драйв Kia K5 Авто, 10:37 В Татарстане суд снова оправдал мужчину по делу о насилии над дочерью Общество, 10:36 В России за сутки выявили 5057 новых случаев коронавируса Общество, 10:35 В России за сутки от COVID-19 умерли 124 человека Общество, 10:34 Бизнес оценил последствия блокировки интернета в Белоруссии Технологии и медиа, 10:34 Лимузин бывшего главы МИД Китая выставили на продажу за 285 тыс. долларов Авто, 10:24 СМИ сообщили о завершении расследования дела Абызова Политика, 10:21 В Москве еще 787 пациентов вылечились от коронавируса Общество, 10:21 Ученые связали резус-фактор и группу крови с риском заражения COVID-19 Общество, 10:16
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Кремль опроверг сообщения о планах встречи Путина с Лукашенко

Встреча Владимир Путин и Александр Лукашенко, 2019 год
Встреча Владимир Путин и Александр Лукашенко, 2019 год (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В графике Владимира Путина не запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщили в Кремле, передает «РИА Новости».

«Нет такой встречи в графике», — сообщили в пресс-службе.

О том, что Александр Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным со ссылкой на источники в администрации президента Белоруссии сообщал политтехнолог Владислав Рогимов в своем Telegram-канале. «По информации от моего источника в АП Белоруссии Лукашенко срочно вылетел в Москву для непубличной встречи с Путиным», — утверждал он. Со ссылкой на это сообщение о возможной встрече лидеров двух стран писал Regnum.

В Белоруссии заметили элитные самолеты ВКС России
Политика
Ту-134

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter