Штаб Бабарико потребовал огласить результаты выборов на всех участках

Окружение арестованного в июле бизнесмена опубликовало список требований к властям страны. Государственное телевидение ранее обвиняло штаб Бабарико в финансировании беспорядков

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Штаб арестованного в июле бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико в своем Telegram канале опубликовал список требований к властям Белоруссии. Авторы сообщения указали, что несогласие с действующей властью набирает силу с каждым днем. «Люди больше не боятся, они больше не мирятся с обманом, их больше не заставить подчиниться тем, кого они не выбирали», - говорится в обращении.

«Происходящее пока не могут оценить только белорусские власти. Неужели они надеются на то, что завтра мы сотрем из памяти события этих дней?» - пишут представители штаба Бабарико.

В этой связи сторонники незарегистрированного кандидата призвали власти выполнить ряд требований. Среди них немедленное прекращения применения физической силы, освобождение всех политических заключенных и задержанных,

Также в штабе Бабарико считают, что власти должны показать реальные результаты голосования на президентских выборах по каждому избирательному участку и предоставить избирателям документы на проверку. Мэрам же городов предлагается в ближайшие выходные организовать мирные массовые собрания и дать возможность людям выразить свое мнение.