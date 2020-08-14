Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,61 (+0,37) Инвестиции, 13 авг, 12:39
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 87,04 (+1,08) Инвестиции, 13 авг, 12:39
Трамп назвал сроки подписания мирного соглашения между ОАЭ и Израилем Политика, 03:45 Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса Общество, 03:24 Apple удалила игру Fortnite из AppStore Общество, 02:52 Штаб Бабарико потребовал огласить результаты выборов на всех участках Политика, 02:40 Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС Общество, 02:15 Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией Общество, 01:41 Навка призвала белорусские власти «поговорить с людьми» Политика, 01:34 «РБ Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионов Спорт, 01:21 В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО Общество, 01:04 «Роскосмос» заявил об успешной проверке ракеты-носителя «Ангара» Общество, 00:51 Коронавирус увеличил число покупателей люксовых товаров в интернете Бизнес, 00:01 Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии Бизнес, 13 авг, 23:52 СК Ингушетии возбудил уголовное дело из-за обстрела автомобиля Общество, 13 авг, 23:50 За сутки в Москве скончались 11 человек с диагнозом COVID-19 Общество, 13 авг, 23:14
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Штаб Бабарико потребовал огласить результаты выборов на всех участках

Окружение арестованного в июле бизнесмена опубликовало список требований к властям страны. Государственное телевидение ранее обвиняло штаб Бабарико в финансировании беспорядков
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Штаб арестованного в июле бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико в своем Telegram канале опубликовал список требований к властям Белоруссии. Авторы сообщения указали, что несогласие с действующей властью набирает силу с каждым днем. «Люди больше не боятся, они больше не мирятся с обманом, их больше не заставить подчиниться тем, кого они не выбирали», - говорится в обращении.

«Происходящее пока не могут оценить только белорусские власти. Неужели они надеются на то, что завтра мы сотрем из памяти события этих дней?» - пишут представители штаба Бабарико.

В этой связи сторонники незарегистрированного кандидата призвали власти выполнить ряд требований. Среди них немедленное прекращения применения физической силы, освобождение всех политических заключенных и задержанных,

В Минске обвинили штаб Бабарико в организации беспорядков на протестах
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Также в штабе Бабарико считают, что власти должны показать реальные результаты голосования на президентских выборах по каждому избирательному участку и предоставить избирателям документы на проверку. Мэрам же городов предлагается в ближайшие выходные организовать мирные массовые собрания и дать возможность людям выразить свое мнение.

Ранее телеканал «Беларусь 1» именно представителей штаба Бабарико обвинил в организации, координации и финансировании массовых акций протеста в Белоруссии. Там в свою очередь отвергли все обвинения в свой адрес и указали, что признают только законные и мирные действия.

Бабарико находится под арестом и обвиняется в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках
Автор: Артем Филипенок
Теги: Виктор Бабарико, Белоруссия
Материалы по теме
В Минске обвинили штаб Бабарико в организации беспорядков на протестах
Политика
Навка призвала белорусские власти «поговорить с людьми»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter