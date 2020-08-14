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Навка призвала белорусские власти «поговорить с людьми»

По словам жены пресс-секретаря российского президента, властям нужно найти нужные слова и не поддаваться на провокации
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка опубликовала сообщение в Instagram, в котором высказала свое мнение о происходящем в Белоруссии.

«Я не эксперт в социологии и политологии, но на мой взгляд, важно с одной стороны не поддаваться на провокации, а с другой стороны, найти слова и суметь поговорить с людьми. Надеюсь на скорейшее мирное решение», - написала Навка.

Она отметила, что очень тепло относится к Белоруссии и напомнила, что выступала за эту страну на Олимпийских играх 1994 года в норвежском Лиллехамере и 1998 года в японском Нагано.

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

На фотографии к сообщению Навка поместила кадр из телевизионной трансляции, где рядом с ее именем изображен флаг Белоруссии, который был государственным до прихода Александра Лукашенко к власти в середине 1990-х.

Навка выступала за сборную России с 1998 года. В паре с Романом Костомаровым она стала чемпионкой Олимпийских игр в Турине.

В 2015 году Навка вышла замуж за Дмитрия Пескова.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Татьяна Навка, Дмитрий Песков
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