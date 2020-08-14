Навка призвала белорусские власти «поговорить с людьми»
Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка опубликовала сообщение в Instagram, в котором высказала свое мнение о происходящем в Белоруссии.
«Я не эксперт в социологии и политологии, но на мой взгляд, важно с одной стороны не поддаваться на провокации, а с другой стороны, найти слова и суметь поговорить с людьми. Надеюсь на скорейшее мирное решение», - написала Навка.
Она отметила, что очень тепло относится к Белоруссии и напомнила, что выступала за эту страну на Олимпийских играх 1994 года в норвежском Лиллехамере и 1998 года в японском Нагано.
На фотографии к сообщению Навка поместила кадр из телевизионной трансляции, где рядом с ее именем изображен флаг Белоруссии, который был государственным до прихода Александра Лукашенко к власти в середине 1990-х.
Навка выступала за сборную России с 1998 года. В паре с Романом Костомаровым она стала чемпионкой Олимпийских игр в Турине.
В 2015 году Навка вышла замуж за Дмитрия Пескова.