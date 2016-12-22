Татьяна Навка оказалась совладельцем крымского производителя соли

Супруга пресс-секретаря президента стала совладельцем кооператива «Галит» в конце ноября

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала совладельцем расположенного в Крыму производственного кооператива «Галит», следует из базы данных СПАРК. В Единый госреестр юридических лиц информация о доле Навки (16,67% от уставного капитала) была внесена 28 ноября.

Первым на это обратил внимание The Bell. Навка подтвердила РБК, что является одним из владельцев производственного кооператива «Галит».

Кооператив занимается производством и продажей морской соли. Выручка «Галита» по итогам 2017 года составила 44,7 млн руб., чистая прибыль — почти 3,5 млн руб. Фирма расположена в Сакском районе Крыма, рядом с Евпаторией.

Другими совладельцами предприятия являются Ольга Белобородова, Юрий Волков, Анна Волкова, Оксана Лысенко, Сергей Хомяк. Они владеют долями с февраля этого года. У всех одинаковые доли в 16,67%.

Среди контрагентов компании в СПАРК указаны Крымавтодор и Управление благоустройства и капитального строительства Алушты.

В 2017 году, согласно публиковавшимся весной декларациям, Навка заработала 200,3 млн руб. (за год до этого ее доход составил 120,8 млн руб.), по размеру доходов она обошла других жен сотрудников президентской администрации.