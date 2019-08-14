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Социологи зафиксировали падение интереса россиян к думским выборам
Доля россиян, которые не намерены принимать в них участие, достигла максимума с момента предыдущих думских выборов в 2016 году, узнал Левада-центр
Фото: Павел Смертин / ТАСС

Согласно опросу Левада-центра, 41% россиян либо не собираются участвовать в предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму, либо не знают, кого на них поддержать. Об этом сообщают «Ведомости».

Как уточняет «Интерфакс», если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 24% россиян не пошли бы голосовать вообще.

Доля тех, кто не готов голосовать, достигла максимума с 2016 года, когда были предыдущие думские выборы, отмечают «Ведомости». По данным исследования Левада-центра, опубликованным в августе 2016 года, на участки для голосования не готовы были прийти 11%. Еще 11% заявляли, что не знают, кого поддержать.

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Из тех респондентов, кто собирается участвовать и определился с выбором, 44% заявили о готовности отдать голос за «Единую Россию». 17% опрошенных намеревались поддержать КПРФ, еще 16% — ЛДПР.

О готовности проголосовать за «Справедливую Россию» и «Коммунистов России» заявили по 4% участников опроса. По данным исследования, «Яблоко» и Партия пенсионеров набирают по 2% голосов. Еще 6% заявили о готовности отдать голоса за другие партии, а 5% респондентов намерены испортить бюллетень или унести с собой.

Если считать всех опрошенных (а не только тех, кто собирается прийти на участки), парламентские партии в сумме собирают 51% голосов, непарламентские — 6%, пишут «Ведомости». Данные отличаются от исследований, проведенных другими организациями: у ВЦИОМа за парламентские партии голоса готовы отдать 66,6% опрошенных, за непарламентские — 10,2%, у ФОМа — 61 и 10% соответственно.

Директор Левада-центра Лев Гудков полагает, что избиратели, ушедшие от «Единой России» после пенсионной реформы, не присоединились к электорату других партий и «ушли в пассивную массу». Особенно это заметно среди граждан в возрасте 30–35 лет. Скорее всего, полагает социолог, это скажется на явке на следующих выборах. В 2021 году выбирать депутатов Госдумы придут около 40% россиян, а «Единая Россия» претендует на 40–45%, прогнозирует Гудков.

Опрос Левада-центра был проведен с 18 по 24 июля среди 1605 респондентов.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Левада-центр, выборы в Госдуму, опрос
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