Социологи зафиксировали падение интереса россиян к думским выборам

Доля россиян, которые не намерены принимать в них участие, достигла максимума с момента предыдущих думских выборов в 2016 году, узнал Левада-центр

Фото: Павел Смертин / ТАСС

Согласно опросу Левада-центра, 41% россиян либо не собираются участвовать в предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму, либо не знают, кого на них поддержать. Об этом сообщают «Ведомости».

Как уточняет «Интерфакс», если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 24% россиян не пошли бы голосовать вообще.

Доля тех, кто не готов голосовать, достигла максимума с 2016 года, когда были предыдущие думские выборы, отмечают «Ведомости». По данным исследования Левада-центра, опубликованным в августе 2016 года, на участки для голосования не готовы были прийти 11%. Еще 11% заявляли, что не знают, кого поддержать.

Из тех респондентов, кто собирается участвовать и определился с выбором, 44% заявили о готовности отдать голос за «Единую Россию». 17% опрошенных намеревались поддержать КПРФ, еще 16% — ЛДПР.