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Политика ,  
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Трамп допустил, что поставит Украине 17 комплексов Patriot

США могут поставить Украине 17 комплексов Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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