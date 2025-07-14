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Переговоры в Стамбуле ,  
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МИД назвал абракадаброй слова Рютте об «историке» на переговорах

Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Без знания истории ни одну проблему решить нельзя, заявила Захарова, комментируя слова генсека НАТО об участии «историка» в переговорах по урегулированию конфликта в Стамбуле. Критику Рютте представитель МИДа назвала абракадаброй
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Безграмотность представителей стран НАТО уже привела к многочисленным жертвам, а без знания истории ни одну проблему решить нельзя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так Захарова прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Выступая перед журналистами вместе с президентом США Дональдом Трампом, он заявил, что в переговорах по урегулированию конфликта в Стамбуле с российской стороны принимал участие «историк». «Русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года», — сказал Рютте.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Представитель МИДа отметила, что речь идет не «о каком-то историке», а о «специалисте по международным отношениям, ученом, государственном деятеле». «А «серьезную делегацию» с Украины возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Украины [Рустем] Умеров», — написала Захарова в телеграм-канале.

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По мнению Рютте, в составе российской делегации, которая принимала участие во встрече с украинской переговорной группой в Стамбуле, не было «серьезных людей». С критикой в отношении представителей России и лично Мединского генсек НАТО выступает не впервые. Помощник российского президента отмечал, что именно «хорошее образование» и «хорошее знание истории» помогают успешно вести переговоры. Он также предлагал отправить генсеку НАТО учебник по истории, чтобы тот прочитал: «в XII веке Украины не было».

Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной и в 2022 году. Тогда представители Москвы и Киева провели три раунда очно, за ними последовали несколько встреч по видеосвязи. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что главу российской переговорной группы назначает президент России Владимир Путин, а не «руководитель или представитель какого-либо другого государства».

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Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
МИД Мария Захарова переговоры Россия Украина Марк Рютте
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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