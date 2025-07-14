МИД назвал абракадаброй слова Рютте об «историке» на переговорах

Без знания истории ни одну проблему решить нельзя, заявила Захарова, комментируя слова генсека НАТО об участии «историка» в переговорах по урегулированию конфликта в Стамбуле. Критику Рютте представитель МИДа назвала абракадаброй

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Безграмотность представителей стран НАТО уже привела к многочисленным жертвам, а без знания истории ни одну проблему решить нельзя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так Захарова прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Выступая перед журналистами вместе с президентом США Дональдом Трампом, он заявил, что в переговорах по урегулированию конфликта в Стамбуле с российской стороны принимал участие «историк». «Русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года», — сказал Рютте.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Представитель МИДа отметила, что речь идет не «о каком-то историке», а о «специалисте по международным отношениям, ученом, государственном деятеле». «А «серьезную делегацию» с Украины возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Украины [Рустем] Умеров», — написала Захарова в телеграм-канале.

По мнению Рютте, в составе российской делегации, которая принимала участие во встрече с украинской переговорной группой в Стамбуле, не было «серьезных людей». С критикой в отношении представителей России и лично Мединского генсек НАТО выступает не впервые. Помощник российского президента отмечал, что именно «хорошее образование» и «хорошее знание истории» помогают успешно вести переговоры. Он также предлагал отправить генсеку НАТО учебник по истории, чтобы тот прочитал: «в XII веке Украины не было».

Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной и в 2022 году. Тогда представители Москвы и Киева провели три раунда очно, за ними последовали несколько встреч по видеосвязи. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что главу российской переговорной группы назначает президент России Владимир Путин, а не «руководитель или представитель какого-либо другого государства».