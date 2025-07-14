Трамп объявляет о мерах для России. Трансляция
Президент США Дональд Трамп объявил о новых мерах против России. По его словам, они будут введены в том случае, если за 50 дней не будет прогресса в украинском урегулировании. В этом случае против России введут пошлины в размере 100%. «Мы очень недовольны, я [недоволен] Россией», - добавил Трамп.
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