Трамп объявляет о мерах для России. Трансляция

Президент США Дональд Трамп объявил о новых мерах против России. По его словам, они будут введены в том случае, если за 50 дней не будет прогресса в украинском урегулировании. В этом случае против России введут пошлины в размере 100%. «Мы очень недовольны, я [недоволен] Россией», - добавил Трамп.

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