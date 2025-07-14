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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов поздравил участвовавших во взятии Малиновки военных

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Военная операция на Украине
Андрей Белоусов&nbsp;
Андрей Белоусов  (Фото: Минобороны России)

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил российских военных, которые участвовали во взятии Малиновки в Запорожской области — бойцов 38-й отдельной гвардейской, Витебской, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова II-й степени мотострелковой бригады, 1466 гвардейского мотострелкового полка. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

«В тяжелых условиях вы проявили настоящую стойкость, воинское мастерство и несгибаемую волю к победе», — сказал министр.

Минобороны показало кадры из взятой Малиновки. Видео
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14 июля стало известно, что российские военные взяли под контроль два населенных пункта. Подразделения группировки «Bосток» заняли населенный пункт Малиновка в Запорожской области. По данным Минобороны, бойцы «Центра» продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ.

Также подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Маяк в ДНР.

Позднее Минобороны показало кадры боев за Малиновку. На последнем кадре — солдат, стоящий посередине дороги с российским флагом.

Белоусов поздравил участвовавших во взятии Малиновки военных
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