Белоусов поздравил участвовавших во взятии Малиновки военных

Андрей Белоусов (Фото: Минобороны России)

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил российских военных, которые участвовали во взятии Малиновки в Запорожской области — бойцов 38-й отдельной гвардейской, Витебской, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова II-й степени мотострелковой бригады, 1466 гвардейского мотострелкового полка. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

«В тяжелых условиях вы проявили настоящую стойкость, воинское мастерство и несгибаемую волю к победе», — сказал министр.

14 июля стало известно, что российские военные взяли под контроль два населенных пункта. Подразделения группировки «Bосток» заняли населенный пункт Малиновка в Запорожской области. По данным Минобороны, бойцы «Центра» продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ.

Также подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Маяк в ДНР.

Позднее Минобороны показало кадры боев за Малиновку. На последнем кадре — солдат, стоящий посередине дороги с российским флагом.

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