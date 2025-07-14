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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры из взятой Малиновки. Видео

Минобороны показало кадры из взятой Малиновки в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры из взятой Малиновки. Видео
Video

Министерство обороны России опубликовало видео из занятого села Малиновка в Запорожской области.

На видеозаписи видна работа беспилотников и артиллерии, а на последнем кадре ведомство показало солдата, стоящего посередине дороги и держащего российский флаг.

«Над населенным пунктом установлен полный контроль, в разных его районах развернуты государственные флаги Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.

Минобороны сообщило о занятии сел Малиновка и Маяк
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

14 июля Минобороны сообщило о занятии села Малиновка подразделением группировки «Bосток». Поселение находится примерно в 17 км восточней города Гуляйполе.

Помимо этого, российская армия взяла под контроль населенный пункт Маяк в Донецкой области. Его заняло подразделение группировки «Центр». Маяк находится к северу от городов Покровск (Красноармейск) и Димитров (Мирноград).

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Александра Озерова
Минобороны Украина Россия Малиновка село Малиновка
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