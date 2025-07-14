Минобороны показало кадры из взятой Малиновки. Видео
Министерство обороны России опубликовало видео из занятого села Малиновка в Запорожской области.
На видеозаписи видна работа беспилотников и артиллерии, а на последнем кадре ведомство показало солдата, стоящего посередине дороги и держащего российский флаг.
«Над населенным пунктом установлен полный контроль, в разных его районах развернуты государственные флаги Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.
14 июля Минобороны сообщило о занятии села Малиновка подразделением группировки «Bосток». Поселение находится примерно в 17 км восточней города Гуляйполе.
Помимо этого, российская армия взяла под контроль населенный пункт Маяк в Донецкой области. Его заняло подразделение группировки «Центр». Маяк находится к северу от городов Покровск (Красноармейск) и Димитров (Мирноград).
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