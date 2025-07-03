Байден рассказал о звонках от европейских лидеров с просьбой о советах

Байден рассказал, что с ним советуются европейские и американские политики, а при новых властях возник риск изоляции США. Белый дом заявил, что политика экс-президента «ослабила Америку», а Трамп восстановил ее положение

Джо Байден (Фото: White House / Global Look Press)

Бывший президент США Джо Байден, выступая на конференции ассоциации специалистов по управлению персоналом SHRM в Сан-Диего, заявил, что ключевые достижения его администрации сводятся на нет действующими властями, передает The Wall Street Journal.

«Многое из того, над чем я так усердно работал, и того, что, как думал, смог поменять, меняется так быстро», — сказал он. Байден заявил, что при его президентстве НАТО значительно укрепилось, а теперь, по его словам, есть риск, что США уйдут с мировой арены. Он не упомянул своего преемника Дональда Трампа по имени.

«Я получаю звонки — не буду вдаваться в детали, я не могу этого делать — от ряда европейских лидеров, которые просят меня подключиться. Я этого не делаю, но даю советы», — рассказал Байден.

По словам 82-летнего экс-президента, он продолжает участвовать в политической жизни США, с ним советуются законодатели как от Демократической, так и от Республиканской партии: «Мне действительно было небезразлично то, что я делаю».

В Белом доме после замечаний Байдена раскритиковали внешнюю политику 46-го президента, заявив, что она «сделала Америку слабее, чем когда-либо прежде». Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отметила, что при действующем главе государства Дональде Трампе союзники по НАТО обязались повысить расходы на оборону с 2 до 5% ВВП. Благодаря республиканцу «ядерный потенциал Ирана уничтожен, а положение США на мировой арене восстановлено», заявила она.

В мае Байдену диагностировали рак простаты, медики обнаружили также метастазы в кости. Бывший президент заявил, что его лечение сводится к приему «одной конкретной таблетки» в течение нескольких недель, а после — другой. Он заверил, что органы рак не затронул. New York Post писала, что политик продолжает ездить в Вашингтон на поезде из своей резиденции в штате Делавэр для работы над неким проектом. Источник издания предположил, что он пишет книгу, занимается открытием библиотеки и своего фонда.