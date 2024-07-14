Эксперт РАН заявил о смене тактики демократов после покушения на Трампа
Демократической партии США придется пересмотреть свою тактику из-за покушения на экс-президента Дональда Трампа и сделать выбор в пользу сильного кандидата, способного говорить с республиканцем на равных, заявил в интервью РБК главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Несмотря на то, что из-за нападения на Трампа дискуссии вокруг необходимости снятия Байдена с выборов отошли на задний план, не исключено, что в скором времени давление на действующего президента возрастет. При этом если раньше Демпартия делала ставку на демонизацию Трампа и призывы голосовать не столько за их кандидата, сколько против республиканца.
«Прежде доминировал такой подход: надо больше обращать внимания на женщин и этнические меньшинства, представляя Трампа как злодея и ведя поиски «розового и пушистого» кандидата. А теперь нужен кандидат, который бы еще под пулями вел себя в рамках канонических американских сериалов о супергероях», — рассказал Васильев.
Однако против демократов работает само время: до съезда, где должен быть выдвинут кандидат партии в президенты, осталось немногим больше месяца, а до всеобщего голосования 5 ноября — меньше четырех месяцев. Раскрутить кандидата в столь короткие сроки будет крайне непростой задачей. Более того, большинство претендентов на замену Байдену, чьи имена фигурируют в СМИ, — молодые губернаторы, которые не могут похвастаться значительным опытом на общенациональном уровне. «Необходимо представить их как новое поколение, как свежую кровь. Это более сложная задача», — подчеркнул Васильев.
13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в городе Батлер в Пенсильвании. Трамп почти не пострадал — пуля задела его правое ухо. Погиб один зритель, еще двое были ранены. Стрелка — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса — ликвидировали снайперы.
После крайне неудачного выступления Байдена на первых предвыборных дебатах 27 июня уже 19 членов конгресса от Демократической партии призвали действующего главу государства сняться с выборов. Среди претендентов, которые могли бы заменить его в борьбе за Белый дом, называют вице-президента Камалу Харрис, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера, губернатора Кентукки Энди Бешира, губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро и бывшую первую леди Мишель Обаму.
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