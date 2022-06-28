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Политика ,  
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NBC сообщил о нехватке новобранцев в вооруженных силах США

Число годных к военной службе американцев 17–24 лет сократилось, еще меньше молодых людей хотели бы служить в армии. В Пентагоне рассматривают кандидатуры негодных к военной службе и обсуждают ее популяризацию в TikTok
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Во всех родах войск вооруженных сил США сложилась нехватка новобранцев, сообщает NBC со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Одна из причин заключается в негодности множества лиц в возрасте от 17 до 24 лет из-за ожирения, наркотической зависимости и судимостей. Как заявил в мае начальник штаба армии Джеймс Макконвил, к службе годны только 23% молодых людей (в прошлые годы их доля составляла 29%).

При этом, как свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении NBC результаты опроса Пентагона, только 9% из годных к военной службе рассматривают возможность поступить на нее. Это самый низкий показатель с 2007 года. Около 57 участников опроса предположили, что после военной службы столкнулись бы с эмоциональными или психологическими проблемами, почти половина допустили и проблемы с физическим здоровьем.

Как отмечает телеканал, сильнее всего на отношение молодежи к военной службе влияет семья. Последний опрос показал, что лишь у 13% респондентов родители служили в ВС (в то время как в 1995 году о родителях-военных сообщили 40% опрошенных). Сейчас представители американского среднего класса чаще советуют детям поступать в колледж, а не определяться с будущей карьерой сразу по окончании школы.

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Снизился и уровень доверия американцев к вооруженным силам — по данным Президентского фонда и института Рональда Рейгана, до 45% (на 25% ниже, чем в 2018 году).

«Кризис с новобранцами — это бомба замедленного действия. Состав ВС сократился, население стало меньше знать о людях в форме, и ситуация ухудшилась. А коронавирус еще сильнее усугубил ее», — рассказал один из сотрудников сферы.

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К настоящему моменту набор военнослужащих на текущий финансовый год (заканчивается в конце сентября) закрыт лишь на 40%. NBC отмечает, что прием новобранцев особенно активен летом, когда потенциальные кандидаты выпускаются из школы.

Источники телеканала рассказали, что на фоне кризиса в Пентагоне рассматривают 250 кандидатур негодных к службе граждан. Один из собеседников сообщил, что власти обсуждают использование TikTok для привлечения новобранцев.

Вооруженные силы США полностью формируются на контрактной основе. Срок службы составляет от двух до шести лет.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
американские военные

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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