NBC сообщил о нехватке новобранцев в вооруженных силах США

Число годных к военной службе американцев 17–24 лет сократилось, еще меньше молодых людей хотели бы служить в армии. В Пентагоне рассматривают кандидатуры негодных к военной службе и обсуждают ее популяризацию в TikTok

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Во всех родах войск вооруженных сил США сложилась нехватка новобранцев, сообщает NBC со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Одна из причин заключается в негодности множества лиц в возрасте от 17 до 24 лет из-за ожирения, наркотической зависимости и судимостей. Как заявил в мае начальник штаба армии Джеймс Макконвил, к службе годны только 23% молодых людей (в прошлые годы их доля составляла 29%).

При этом, как свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении NBC результаты опроса Пентагона, только 9% из годных к военной службе рассматривают возможность поступить на нее. Это самый низкий показатель с 2007 года. Около 57 участников опроса предположили, что после военной службы столкнулись бы с эмоциональными или психологическими проблемами, почти половина допустили и проблемы с физическим здоровьем.

Как отмечает телеканал, сильнее всего на отношение молодежи к военной службе влияет семья. Последний опрос показал, что лишь у 13% респондентов родители служили в ВС (в то время как в 1995 году о родителях-военных сообщили 40% опрошенных). Сейчас представители американского среднего класса чаще советуют детям поступать в колледж, а не определяться с будущей карьерой сразу по окончании школы.

Снизился и уровень доверия американцев к вооруженным силам — по данным Президентского фонда и института Рональда Рейгана, до 45% (на 25% ниже, чем в 2018 году).

«Кризис с новобранцами — это бомба замедленного действия. Состав ВС сократился, население стало меньше знать о людях в форме, и ситуация ухудшилась. А коронавирус еще сильнее усугубил ее», — рассказал один из сотрудников сферы.

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К настоящему моменту набор военнослужащих на текущий финансовый год (заканчивается в конце сентября) закрыт лишь на 40%. NBC отмечает, что прием новобранцев особенно активен летом, когда потенциальные кандидаты выпускаются из школы.

Источники телеканала рассказали, что на фоне кризиса в Пентагоне рассматривают 250 кандидатур негодных к службе граждан. Один из собеседников сообщил, что власти обсуждают использование TikTok для привлечения новобранцев.

Вооруженные силы США полностью формируются на контрактной основе. Срок службы составляет от двух до шести лет.