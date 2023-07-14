Как челябинскую область накрыло дымом из-за свердловских пожаров. Видео

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Челябинск и область накрыло дымом из-за пожаров в соседней Свердловской области. Жители жалуются на запах гари, сильное задымление. Дым накрыл и Екатеринбург. Пожары горят в Свердловской области на площади 2,6 тысячи гектаров в 17 муниципалитетах. Губернатор региона Евгений Куйвашев с 13 июля ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах.

В ночь на 14 июля потушили пожар в свердловском селе Шайдуриха, который длился два дня. Во время него сгорели более 40 домов.