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Как челябинскую область накрыло дымом из-за свердловских пожаров. Видео
В Челябинск пришел смог из-за сильных пожаров в соседней Свердловской области
Челябинск и область накрыло дымом из-за пожаров в соседней Свердловской области. Жители жалуются на запах гари, сильное задымление. Дым накрыл и Екатеринбург. Пожары горят в Свердловской области на площади 2,6 тысячи гектаров в 17 муниципалитетах. Губернатор региона Евгений Куйвашев с 13 июля ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах.
В ночь на 14 июля потушили пожар в свердловском селе Шайдуриха, который длился два дня. Во время него сгорели более 40 домов.
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