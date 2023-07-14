МИД Китая напомнил о «долге крови» НАТО

Представитель МИД Китая в ответ на заявления НАТО о вызове ценностям из-за политики Пекина напомнила о бомбардировке Югославии и ударе по китайскому посольству в Белграде. Она обвинила НАТО в разжигании «новой холодной войны»

Хуа Чуньин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

МИД Китая ответил на коммюнике Североатлантического альянса по итогам первого дня саммита НАТО, состоявшегося 11 июля в Вильнюсе. Представитель китайского дипведомства Хуа Чуньин раскритиковала заявление и в ответ напомнила о бомбардировках Югославии в 1999 году.

«Мы не забыли о долге крови НАТО перед китайским народом за бомбардировку китайского посольства в Югославии. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют военную машину, а тем более «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО», которая разжигает блоковую конфронтацию или новую холодную войну», — написала она в Twitter.

НАТО в коммюнике заявило, что китайские «амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям», а Китай обвинило в стремлении «подорвать основанный на правилах международный порядок».

«Мы, как союзники, ответственно работаем вместе над решением системных проблем, которые КНР ставит перед евроатлантической безопасностью, и обеспечиваем устойчивую способность НАТО гарантировать оборону и безопасность союзников», — подчеркнули в блоке. Там также раскритиковали сотрудничество России и Китая и призвали Пекин осудить российскую спецоперацию на Украине. В альянсе отметили, что открыты к взаимодействию с КНР, но будут защищать свои интересы.

Дипмиссия Китая в Евросоюзе в ответ заявила, что Пекин в свою очередь также намерен отстаивать свои интересы и выступает против экспансии альянса на восток. «Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор», — отметили в диппредставительстве.

Дипломаты также выразили беспокойство из-за действий блока «в контексте нынешней ухудшающейся ситуации в области международной безопасности». По мнению китайской стороны, НАТО «не задумывается о своей собственной ответственности», усиливает конфронтацию и напряженность заявлениями в области ядерной энергетики.

На прошлогоднем саммите НАТО альянс утвердил стратегическую концепцию на следующее десятилетие. В ней Китай назван «системным вызовом миру». Тогда Пекин также напоминал блоку об ударах по китайскому посольству в Югославии. «Руки НАТО обагрены кровью народов мира», — говорил представитель МИДа Китая Чжао Лицзянь.