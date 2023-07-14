МИД Китая напомнил о «долге крови» НАТО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 100,68 (+0,79) Инвестиции, 13 июл, 17:25 Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 90,18 (-0,45) Инвестиции, 13 июл, 17:25
Собянин анонсировал создание в «Сколково» московского квантового кластера Город, 10:19
Россия закроет консульское агентство Польши в Смоленске Политика, 10:19
В Новосибирской области подросток погиб после удара молнии в дерево Общество, 10:09
Практичный подход: как ESG-проекты улучшают качество жизни Новая экономика, 10:09
«Зенит» отклонил предложение бразильского клуба по Клаудиньо Спорт, 10:07
В Приморье подросток ранил ножом двух сверстников и сбежал из спецшколы Общество, 10:05
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 10:01
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:00
Биткоин и Ethereum обновили ценовые максимумы после новостей от Ripple Крипто, 09:58
Isuzu официально покинул российский рынок Авто, 09:57
На Уральском электрохимкомбинате произошло ЧП с соединением урана Общество, 09:55
«Главный геополитический приз»: почему КНР и США борются за рынок чипов Pro, 09:55
МИД Китая напомнил о «долге крови» НАТО Политика, 09:42
Карьера, ротация и антистресс: как развивают ИТ-команды РБК и Softline, 09:33
Политика ,  
0 

МИД Китая напомнил о «долге крови» НАТО

МИД КНР: Китай помнит о долге крови НАТО из-за бомбардировки Югославии
Представитель МИД Китая в ответ на заявления НАТО о вызове ценностям из-за политики Пекина напомнила о бомбардировке Югославии и ударе по китайскому посольству в Белграде. Она обвинила НАТО в разжигании «новой холодной войны»
Хуа Чуньин
Хуа Чуньин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

МИД Китая ответил на коммюнике Североатлантического альянса по итогам первого дня саммита НАТО, состоявшегося 11 июля в Вильнюсе. Представитель китайского дипведомства Хуа Чуньин раскритиковала заявление и в ответ напомнила о бомбардировках Югославии в 1999 году.

«Мы не забыли о долге крови НАТО перед китайским народом за бомбардировку китайского посольства в Югославии. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют военную машину, а тем более «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО», которая разжигает блоковую конфронтацию или новую холодную войну», — написала она в Twitter.

НАТО в коммюнике заявило, что китайские «амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям», а Китай обвинило в стремлении «подорвать основанный на правилах международный порядок».

«Мы, как союзники, ответственно работаем вместе над решением системных проблем, которые КНР ставит перед евроатлантической безопасностью, и обеспечиваем устойчивую способность НАТО гарантировать оборону и безопасность союзников», — подчеркнули в блоке. Там также раскритиковали сотрудничество России и Китая и призвали Пекин осудить российскую спецоперацию на Украине. В альянсе отметили, что открыты к взаимодействию с КНР, но будут защищать свои интересы.

Дипмиссия Китая в Евросоюзе в ответ заявила, что Пекин в свою очередь также намерен отстаивать свои интересы и выступает против экспансии альянса на восток. «Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор», — отметили в диппредставительстве.

Дипломаты также выразили беспокойство из-за действий блока «в контексте нынешней ухудшающейся ситуации в области международной безопасности». По мнению китайской стороны, НАТО «не задумывается о своей собственной ответственности», усиливает конфронтацию и напряженность заявлениями в области ядерной энергетики.

На прошлогоднем саммите НАТО альянс утвердил стратегическую концепцию на следующее десятилетие. В ней Китай назван «системным вызовом миру». Тогда Пекин также напоминал блоку об ударах по китайскому посольству в Югославии. «Руки НАТО обагрены кровью народов мира», — говорил представитель МИДа Китая Чжао Лицзянь.

Читайте на РБК Pro
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Аскет-миллиардер. Как бывший хиппи стал самым богатым японцем
Как получить деньги с израильского заказчика, который отказался платить

Речь идет о военной операции «Союзная сила» (Operation Allied Force) блока НАТО против Югославии, которая продлилась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Поводом для международного вмешательства стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косово.

Приказ о проведении операции отдал генсек альянса Хавьер Солано, она проводилась без санкции Совбеза ООН. Всего было нанесено несколько тысяч ударов с применением бомбардировщиков и крылатых ракет. В результате операции погибли около 3 тыс. человек, порядка 5 тыс. человек были ранены. Еще более 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

7 мая 1999 года бомбой было уничтожено посольство Китая в Белграде. Погибли три человека, пострадали 27. Позже удар назвали «ошибочным». США выплатили пострадавшим и семьям погибших $4,5 млн.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Китай НАТО Югославия бомбардировка
Материалы по теме
Китай сравнил передачу кассетных бомб Украине с подливанием масла в огонь
Политика
Кремль пообещал в ближайшее время определить даты визита Путина в Китай
Политика
Китай выступил против экспансии НАТО на востоке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter