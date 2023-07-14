МИД Китая напомнил о «долге крови» НАТО
МИД Китая ответил на коммюнике Североатлантического альянса по итогам первого дня саммита НАТО, состоявшегося 11 июля в Вильнюсе. Представитель китайского дипведомства Хуа Чуньин раскритиковала заявление и в ответ напомнила о бомбардировках Югославии в 1999 году.
«Мы не забыли о долге крови НАТО перед китайским народом за бомбардировку китайского посольства в Югославии. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют военную машину, а тем более «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО», которая разжигает блоковую конфронтацию или новую холодную войну», — написала она в Twitter.
НАТО в коммюнике заявило, что китайские «амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям», а Китай обвинило в стремлении «подорвать основанный на правилах международный порядок».
«Мы, как союзники, ответственно работаем вместе над решением системных проблем, которые КНР ставит перед евроатлантической безопасностью, и обеспечиваем устойчивую способность НАТО гарантировать оборону и безопасность союзников», — подчеркнули в блоке. Там также раскритиковали сотрудничество России и Китая и призвали Пекин осудить российскую спецоперацию на Украине. В альянсе отметили, что открыты к взаимодействию с КНР, но будут защищать свои интересы.
Дипмиссия Китая в Евросоюзе в ответ заявила, что Пекин в свою очередь также намерен отстаивать свои интересы и выступает против экспансии альянса на восток. «Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор», — отметили в диппредставительстве.
Дипломаты также выразили беспокойство из-за действий блока «в контексте нынешней ухудшающейся ситуации в области международной безопасности». По мнению китайской стороны, НАТО «не задумывается о своей собственной ответственности», усиливает конфронтацию и напряженность заявлениями в области ядерной энергетики.
На прошлогоднем саммите НАТО альянс утвердил стратегическую концепцию на следующее десятилетие. В ней Китай назван «системным вызовом миру». Тогда Пекин также напоминал блоку об ударах по китайскому посольству в Югославии. «Руки НАТО обагрены кровью народов мира», — говорил представитель МИДа Китая Чжао Лицзянь.
Речь идет о военной операции «Союзная сила» (Operation Allied Force) блока НАТО против Югославии, которая продлилась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Поводом для международного вмешательства стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косово.
Приказ о проведении операции отдал генсек альянса Хавьер Солано, она проводилась без санкции Совбеза ООН. Всего было нанесено несколько тысяч ударов с применением бомбардировщиков и крылатых ракет. В результате операции погибли около 3 тыс. человек, порядка 5 тыс. человек были ранены. Еще более 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести.
7 мая 1999 года бомбой было уничтожено посольство Китая в Белграде. Погибли три человека, пострадали 27. Позже удар назвали «ошибочным». США выплатили пострадавшим и семьям погибших $4,5 млн.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир