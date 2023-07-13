Пограничники посадили украинский дрон в Курской области

Фото: gubernator_46 / Telegram

Пограничники средствами радиоэлектронной борьбы приземлили в Суджанском районе Курской области украинский разведывательный дрон. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

При ударе о землю аппарат взорвался. Никто не пострадал, разрушений нет.

С начала военной операции на Украине Курская область не раз подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. В середине июня дрон взорвался в Курской области на территории частного дома в селе Коренево, один человек пострадал.