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Пограничники посадили украинский дрон в Курской области

Старовойт: пограничники средствами РЭБ посадили в Курской области дрон
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Пограничники средствами радиоэлектронной борьбы приземлили в Суджанском районе Курской области украинский разведывательный дрон. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

При ударе о землю аппарат взорвался. Никто не пострадал, разрушений нет.

С начала военной операции на Украине Курская область не раз подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. В середине июня дрон взорвался в Курской области на территории частного дома в селе Коренево, один человек пострадал.

Пограничники посадили украинский дрон в Курской области
Пограничники посадили украинский дрон в Курской области

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Роман Старовойт Курская область беспилотники дроны
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Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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