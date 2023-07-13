Пограничники посадили украинский дрон в Курской области
Старовойт: пограничники средствами РЭБ посадили в Курской области дрон
Пограничники средствами радиоэлектронной борьбы приземлили в Суджанском районе Курской области украинский разведывательный дрон. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
При ударе о землю аппарат взорвался. Никто не пострадал, разрушений нет.
С начала военной операции на Украине Курская область не раз подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. В середине июня дрон взорвался в Курской области на территории частного дома в селе Коренево, один человек пострадал.
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