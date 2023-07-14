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В Японии на испытаниях ракеты-носителя произошел взрыв

В Японии на испытаниях твердотопливной ракеты-носителя Epsilon-S произошел взрыв

В Японии на испытаниях твердотопливной ракеты-носителя Epsilon-S прогремел взрыв, сообщает агентство Jiji

Инцидент произошел на полигоне Ноширо в префектуре Акита в северной части страны; в это время проводились испытания двигателя второй ступени ракеты.

Причина произошедшего не уточняется, по предварительным данным, пострадавших нет.

Epsilon-S — это улучшенная версия ракеты Epsilon, ее разработали Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) вместе с корпорацией IHI. Первый запуск запланирован на 2024 год.

Ракета Epsilon общей длиной 30 м пришла на смену более дорогим ракетам H2A, которые Япония запускала с 2003 года. Ее проектировали, основываясь на трех базовых принципах: экономия времени, экономия людских ресурсов и экономия мощностей оборудования. Стоимость одной ракеты на момент первого запуска оценивалась в $40 млн. Ракеты предназначены для запуска в космос спутников по низкой цене.
 

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