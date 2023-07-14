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В Пентагоне назвали «патовой ситуацией» конфликт России и Украины

Представитель Пентагона: конфликт Украины и России превратился в патовую ситуацию
Представитель Пентагона Джон Киршхофер заявил, что переданное Украине оружие не станет «святым Граалем», которое поможет Киеву. Генерал Марк Милли ранее выразил уверенность, что противостояние будет «очень долгим и кровавым»
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Вооруженный конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик, считает представитель разведывательного управления Министерства обороны США Джон Киршхофер.

«Мы находимся в тупиковой ситуации», — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне (цитата по Bloomberg). По словам Киршхофера, российское руководство уверено, что страна будет способна продолжать военные действия дольше, чем Запад будет оказывать Украине поддержку.

Представитель Пентагона с пессимизмом отозвался о поставках вооружений Киеву. Комментируя передачу Украине американских кассетных снарядов и боеприпасов для HIMARS, а также британских ракет Storm Shadow, он заявил, что ни один из видов оружия «к сожалению, не является святым Граалем», который помог бы украинским войскам существенно продвинуться на поле боя.

Точка зрения Киршхофера об украинском контрнаступлении отличается от мнения председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, который в июне заявил, что украинские силы «неуклонно продвигаются вперед». При этом Милли добавил, что ни у кого не должно быть иллюзий, и противостояние будет «очень долгим» и «очень кровавым».

Американский президент Джо Байден ранее выразил уверенность, что военные действия не смогут длиться годами. По его словам, в какой-то момент российские власти придут к выводу, что их продолжение «не в интересах России — ни в экономических, ни в политических, ни в каких-либо других».

В Кремле заявляют, что военные действия будут длиться до достижения целей России. Пресс-секретарьп президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «был, есть и будет открыт к любым контактам, с тем чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция», однако, по мнению представителя Кремля, «страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Пентагон Украина Военная операция на Украине контрнаступление поставки оружия
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