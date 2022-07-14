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Правительство прекратило участие России в Северном совете министров

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство прекратило действие меморандумов об учреждении информационных бюро Северного совета министров в Санкт-Петербурге и Калининграде в ответ на недружественные действия стран северной Европы и незаконные санкции, говорится на его сайте.

«Решение правительства прекращает практическое взаимодействие с Северным Советом Министров и реализацию проектов этой организации на территории России», — сказано в сообщении.

МИД России должен уведомить Северный совет министров об этом шаге.
Меморандум об учреждении Информационного бюро Северного совета министров в Санкт-Петербурге действовал с 1997 года, аналогичный документ по Калининграду — с 2005 года.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Северный совет министров — это межправительственная организация, созданная для координации сотрудничества между парламентами стран Северной Европы. Она действует с 1971 года. В состав Северного совета министров входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

В марте текущего года организация приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией на фоне специальной военной операции России на Украине.

Теги
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