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Премьер Израиля назвал военную угрозу способом сдержать Иран

На пресс-конференции с президентом США премьер Израиля Лапид заявил, что слова и дипломатия не заставят Тегеран отказаться от разработки ядерной программы. Байден с этим не согласился
Джо Байден и Яир Лапид
Джо Байден и Яир Лапид (Фото: Evan Vucci / AP)

Последние события в мире показали, что «иногда сила должна быть использована», поэтому заставить Иран отказаться от разработки ядерной программы может только сила, заявил в четверг, 14 июля, премьер-министр Израиля Яир Лапид.

По его убеждению, иранские лидеры руководствуются страхом того, что сограждане увидят преимущества жизни в свободном мире. «Они боятся, что их граждане увидят наш образ жизни <...> свободу религии и свободы. Наш образ жизни угрожает им», — заявил премьер. Это и «заставляет иранский режим разрабатывать ядерную программу», считает он.

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«Они хотят разрушить единственное еврейское государство в мире и мы не позволим им этого. Слова не остановят их, дипломатия не остановит их, единственное, что остановит Иран, — это знание, что если они продолжат разрабатывать ядерную программу — свободный мир использует силу. Единственные способ мир остановить — это положить на стол реальную военную угрозу», — заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Иерусалиме (трансляцию вел сайт американского Белого дома). Он добавил, что такая угроза не должна быть блефом.

Джо Байден, выступавший следом за Лапидом, согласился с тем, что развитие Тегераном ядерной программы — это угроза и для Израиля, и для США, и для всего мира. «Я продолжаю верить, что дипломатия — это наилучший способ добиться результата» — добавил Байден. При этом, сообщил он, дедлайна по переговорам с Ираном о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) нет.

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СВПД был заключен в 2015 году Ираном и шестью странами-посредниками (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия). Это соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций. Став президентом, Байден инициировал возобновление переговоров и восстановление соглашения.

Россия поддерживает восстановление соглашения, о чем заявляли министр иностранных дел Сергей Лавров и президент России Владимир Путин. Российский лидер 19 июля посетит Тегеран, где встретится как с президентом страны Ибрахимом Раиси, так и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Находясь в Иране в июне, Лавров возложил на США ответственность за то, что соглашение до сих пор не было восстановлено. Россия же, по его словам, стремится к тому, чтобы соглашение было восстановлено без каких-либо изъятий или дополнений.

Байден совершает первый с начала президентского срока визит на Ближний Восток. Он начал его в среду в Израиле.В четверг прошли переговоры с Лапидом, президент США также принял участие в саммите нового формата I2U2 (с участием Лапида, премьер-министра Индии Нарендрой Моди и президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном). Он также намерен провести краткую встречу с бывшим премьером Биньямином Нетаньяху. Посетит Байден также Палестину, где в Вифлееме встретится с президентом Махмудом Аббасом. Из Израиля Байден направится в Саудовскую Аравию, где в Джидде проведет переговоры с наследным принцем Мохаммедом бен Сальманом и примет участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Израиль Иран США Джо Байден Яир Лапид ядерное оружие
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