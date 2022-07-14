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Медведев сравнил политику США со «Скотным двором» Оруэлла

Замглавы Совбеза заявил, что, по мнению американских властей, все страны равны, «но некоторые равнее прочих». США диктуют остальному миру свои условия, но это будет продолжаться недолго, уверен Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Многие американские деятели воспринимают книгу Джорджа Оруэлла «Скотный двор» как руководство к действию «или инструкцию по эксплуатации себе подобных», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его мнению, американское понимание демократии лучше всего выражают слова свиньи по кличке Наполеон из повести Оруэлла и один из принципов описанного в книге общественного строя — скотизма: «Все животные равны. Но некоторые равнее прочих». Иными словами, суть американской «скотской модели мироустройства» заключается в том, что «всем все нельзя. А вот США — все можно. Если кто-то не согласен, он будет лишен пайка, задавлен или отправлен на скотобойню», уверен Медведев.

«Скотный двор» — повесть, в которой описывается смена одной диктатуры в обществе животных другой в результате переворота. По мнению некоторых критиков, представляет собой аллегорию на Революцию 1917 года в России и сатиру на советскую власть.

Медведев обвинил американское руководство в попытках присвоить себе статус неподсудного «Верховного Арбитра международной морали и законности, Гроссмейстера международных политических игрищ, Безгрешного Предстоятеля среди якобы равных клириков и их паствы». Вашингтон, «упиваясь своей мнимой исключительностью», готов «беспрестанно указывать всему миру, что хорошо и что плохо», какая демократия полезна, а какая — нет, указал он.

О том, что именно США являются «светочем демократии», «почти с нацистским восторгом говорит большая часть американской элиты и их британские прихвостни», пишет зампред Совбеза. Он отметил, что у американской модели есть поклонники и за пределами англосаксонского мира. Медведев рассказал, в частности, о своем разговоре с «российским нефтяным олигархом, который после отсидки переквалифицировался в главного оппозиционера». Тот в 2002 году якобы сказал ему, что в России все устроено «не так», а надо «сделать слепок» с США, потому что «лучше не придумаешь».

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«Соединенные Штаты искренне убеждены в своем исконном праве решать за другие государства, с кем им дружить, кого слушаться, с кем торговать, кому нести дань и перед кем стоять на коленях… Делят иностранных политиков на «чистых» (читай: управляемых, подобострастных и полезных, этаких «провинциальных дурачков») и «нечистых», против которых развязывают явные или тайные, но всегда хорошо профинансированные войны. А в некоторых случаях цинично принимают открытые решения об их физической ликвидации», — продолжил Медведев.

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В пример он привел неудавшиеся попытки покушений на братьев Кастро, свержение и последующую казнь по решению иракского суда Саддама Хусейна, уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани. «Индульгенцию» за любые действия на территории других стран США выпишут себе сами, считает замглавы Совбеза: «Любой каприз за деньги с портретами президентов», которые «всегда можно допечатать». Он добавил, что войны Вашингтон предпочитает вести на территории других стран «и желательно чужими руками».

Медведев отметил, что во внутренней политике американские власти позволяют себе то, за что критикуют другие страны, — давление на выборы, коррупцию, секс-скандалы, социальную несправедливость, «ксенофобию и пропагандистскую демагогию», несправедливые суды, а также «приход к власти немощных, нелепых старцев, обремененных одиозными родственными связями». Американское «глубинное государство», по его словам, дирижирует экономическими и политическими процессами во всем мире.

«Национальная гордыня, помноженная на тупую, хамскую и самоуверенную силу, — очень опасная вещь. Это ли не красная дорожка к нацизму? Модернизированному нацизму версии light XXI века», — предположил он. Но, по мнению Медведева, «раскормленной и обнаглевшей от своей безопасности» империи осталось не очень долго: чем дальше, тем сложнее «хрякам со скотного двора» с неоправданными имперскими амбициями диктовать свои правила другим государствам. «Не помогают даже деньги и ядерные боеголовки. Может, потому, что сила совсем в другом», — подытожил он.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Дмитрий Медведев Джордж Оруэлл США

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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